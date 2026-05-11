PSOE-A incide tras las últimas encuestas en su llamada "a la movilización" y a "concentrar" votos el 17M en su papeleta

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, este lunes en la presentación del proyecto del PSOE para Huelva, con motivo de las elecciones del 17 de mayo. (Foto de archivo). - PSOE DE HUELVA

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reafirmado este lunes el "llamamiento a la movilización" ciudadana y a "concentrar" votos en las papeletas socialistas de cara a las elecciones andaluzas de este próximo domingo, 17 de mayo, y ello tras las encuestas con datos de intención de voto que se han publicado en las últimas horas, antes de que, por ley, no se puedan hacer públicos dichos estudios de opinión de cara a esos comicios.

En una atención a medios en Huelva, por donde María Márquez concurre a las próximas elecciones como cabeza de lista socialista, la dirigente socialista ha sostenido que "hay motivos más que suficientes, solo hablando de la sanidad pública, y de la salud mental, para el 17 de mayo llenar las urnas de voto progresista".

Por ello, y al inicio de la última semana de campaña electoral, con encuestas que apuntan a la posibilidad de que el PP-A revalide su mayoría absoluta, desde el PSOE-A han insistido este lunes en "un llamamiento a la movilización, a la participación" ciudadana en estos comicios, y ha criticado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "sólo ha tenido una estrategia en esta campaña electoral", que es tratar de transmitir a los andaluces que no voten, que "no interesa" su opinión ni su voto, según ha apuntado.

Eso es, según ha abundado María Márquez, "todos los días lo que están haciendo con la publicación de encuestas y con el monotema" que, a su juicio, tiene Juanma Moreno acerca de "si va a sacar o no mayoría absoluta" como en las anteriores elecciones de 2022.

En esa línea, la vicesecretaria socialista ha criticado que en este tiempo no se le ha escuchado a Moreno "ni propuestas ni respuestas a los problemas de los andaluces", y frente a ello ha remarcado que al PSOE-A sí "le interesa" la opinión de los ciudadanos, y que estos participen y se impliquen "en esta última semana de campaña electoral".

Desde la premisa de que "la única manera de salvar la sanidad pública" andaluza "es sacar a Moreno Bonilla del Gobierno de la Junta de Andalucía", María Márquez ha aseverado que para ello se necesita que "toda la fuerza" vaya al PSOE-A. Se trata, según ha abundado, de "aglutinar, concentrar toda la fuerza en el Partido Socialista para que sea una opción sacar" al líder del PP-A "de la Junta de Andalucía".

COMPROMISOS CON LA SALUD MENTAL

María Márquez ha realizado estas declaraciones al hilo de una visita a la asociación Feafes-Huelva Salud Mental con la que ha querido "poner el foco en la salud mental" este lunes, para subrayar lo "importante" que es que todas las personas tengan "la garantía de asistir a la atención psicológica con independencia de lo que nos pese el bolsillo", algo que, según ha advertido, "en Andalucía en estos momentos no pasa".

Así, ha denunciado que los datos reflejan que, "de media, en Andalucía para acceder a una primera cita de salud mental" hay que "esperar cuatro meses", y que "en la provincia de Huelva se están dando casos de gente que pide una cita en salud mental y le tarda más de un año".

María Márquez se ha preguntado "cómo es posible" que, ante casos de personas que tengan problemas "de ansiedad" o de "adicciones", y que esté incluso "pensando si suicidarse, tenga que esperar en algunos casos hasta un año para tener su primera consulta con la asistencia sanitaria y con la atención psicológica".

"A nosotros esto nos parece gravísimo y nos parece que precisamente es una de las brechas que rompe la igualdad de oportunidades y la igualdad con la que uno se enfrenta a la vida con independencia de lo que te pesa el bolsillo", ha manifestado la representante del PSOE-A.

Al hilo, María Márquez ha señalado que desde el PSOE-A se comprometen a que "una persona que registre una solicitud de atención psicológica en el Servicio Andaluz de Salud, en 15 días tiene que tener la primera respuesta por parte de la administración".

María Márquez ha remarcado que Juanma Moreno "presume de que va al psicólogo" y de "tener un anillo que cuesta 400 euros porque tiene problemas de insomnio", y en este contexto ha lamentado que "las familias no se pueden pagar 50, 80, 100 euros una consulta en el psicólogo privado si tiene que ir dos, cuatro veces al mes, porque las nóminas evidentemente son las que son".

Además, la candidata socialista ha aludido a una información que publica este lunes 'eldiario.es' según la cual el laboratorio de análisis del Hospital Comarcal de La Axarquía de Málaga habría conservado reactivos caducados con el fin de reutilizarlos, y ha considerado que es "una muestra más de cómo funciona la sanidad pública en Andalucía".

"Los cargos que manda Moreno Bonilla a gestionar la sanidad pública en Andalucía, entre otras cosas, han dado la orden de que se utilicen productos caducados, ¿pero en qué manos estamos, cuando estamos hablando de lo más grave, lo más importante que tiene una persona, que es su salud?", ha reflexionado María Márquez.

La dirigente socialista ha agregado que eso se une "al desprecio a las mujeres que denuncian que tienen cáncer y se podía haber cogido a tiempo", o a que la gente "tenga que esperar un año para poder operarse", o a que "haya colas de la vergüenza en las puertas de los centros de salud".

