Hosteleros andaluces confían en que agosto "compense" la caída de casi el 2% de facturación de julio

1109265.1.260.149.20260806113750 Archivo - Una terraza de un bar en una plaza de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía y vicepresidente de Hostelería de España, Javier Frutos, ha confiado en que la actividad durante el mes de agosto permita compensar la caída de menos del 2% registrada en la facturación de julio respecto al mismo periodo del pasado año, tras unos meses de mayo y junio que han arrojado resultados positivos para el sector.

En declaraciones a Europa Press, Frutos ha explicado que el ejercicio comenzó de forma "distinta" como consecuencia de las lluvias registradas durante el primer trimestre, aunque ha considerado esas precipitaciones como una "inversión" debido a la necesidad de recuperar las reservas hídricas.

Tras ello, mayo y junio fueron "meses buenos", en los que la facturación creció "algún punto" respecto al pasado año. Sin embargo, julio ha cerrado con un descenso inferior al 2%, dentro de un cambio de tendencia que el sector ya comenzó a percibir en 2025.

"El consumo no está creciendo a los niveles que crecía en 2023 y 2024", ha señalado Frutos, quien ha considerado que esta moderación entraba dentro de lo previsible. En este sentido, ha confiado en que agosto, "uno de los meses más importantes del año" para la hostelería, permita equilibrar las pérdidas de julio que, según ha precisado, "no han sido muy grandes".

Asimismo, el representante de los hosteleros andaluces ha mostrado unas perspectivas "muy positivas" para septiembre y octubre, dos meses en los que el sector está detectando durante los últimos años un aumento de la actividad y la llegada de un perfil de cliente diferente, favoreciendo así el alargamiento de la temporada turística.

RECHAZO A CONVERTIR A LOS CAMAREROS EN "POLICÍAS"

Por otra parte, Frutos se ha referido al proyecto de ley antitabaco y ha aclarado que la prohibición de fumar en las terrazas todavía no se encuentra en vigor, ante la "incertidumbre" generada entre ciudadanos y establecimientos.

El presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía ha remarcado que el sector no está "a favor del tabaco", pero ha cuestionado que centrar las restricciones en las terrazas permita alcanzar el objetivo de reducir su consumo.

Además, ha lamentado la falta de diálogo del Gobierno con la hostelería durante la elaboración de una normativa que, según ha sostenido, incide especialmente en esta actividad económica.

Frutos ha advertido de que la medida podría generar confusión entre los turistas extranjeros y obligar a los trabajadores de los establecimientos a convertirse en "policías de sus clientes" para vigilar que nadie fume en las terrazas.

También ha considerado que la prohibición podría desplazar a los fumadores hacia otros espacios y provocar problemas de ruido y convivencia con los vecinos.

No obstante, ha asegurado que los establecimientos cumplirán la normativa en caso de que sea aprobada. "Nos adaptaremos como haya que adaptarse", ha afirmado, antes de indicar que se instalarán los distintivos correspondientes y que los camareros y el personal de sala tendrán que asumir una nueva tarea de vigilancia.