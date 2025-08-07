Hoteleros esperan rozar el 80% de ocupación en agosto, aunque alertan de un descenso en el consumo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero andaluz encara el mes de agosto con unas previsiones muy parecidas a las del año 2024, ya que se prevé un 79% de ocupación, según ha indicado el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, quien ha afirmado que los datos "corroboran" lo ya anunciado a principios de verano y que las variaciones registradas no representan "porcentajes relevantes" como para hablar de "una situación de tragedia o una situación de éxito".

No obstante, en declaraciones a Europa Press, los hoteleros esperan recuperar "hasta tres puntos" en agosto mediante las reservas de última hora, aunque advierten que el principal factor de preocupación es el descenso del consumo interno, tanto en establecimientos hosteleros como en el entorno. De hecho, los datos recabados por el sector entre junio y julio sitúan esta caída en una horquilla de entre el -6% y el -9,5%.

"La gente viene, pero viene más apretada", ha afirmado Barba, aludiendo a una merma del poder adquisitivo nacional que ya se empezó a notar en 2024 y que este año "puede ser uno de los factores importantes a tener en cuenta".

Según los datos actualizados a 4 de agosto, la ocupación media en julio se situó en el 78,73%, muy cerca del 80,03% registrado en junio; mientras que las previsiones para agosto y septiembre apuntan a una media del 79,07% y 80,12%, respectivamente. En comparación con 2024, apenas se observan variaciones relevantes; julio creció un 1,69%, pero agosto cae un -1,26%.

Para los meses de agosto y septiembre, las previsiones del segmento vacacional superan también el 85%, situándose "con carácter general en datos cercanos al 90%". Aun así, Barba apunta a que "la oferta es la que tenemos y no ha evolucionado sustancialmente", en contraste con el crecimiento de las viviendas turísticas las cuales han vivido en sus propias palabras "una gran progresión en estos últimos años".

"Hablar de récord año tras año es muy difícil" en un contexto de ocupaciones tan altas, especialmente en los destinos de costa, que en julio superaron el 85%, destacando Huelva --88,73%--, Málaga --87,82%--y Cádiz --87,75%--, "las que tiran del carro", en palabras del portavoz, quien ha añadido que "son prácticamente llenos".

Finalmente, Barba ha alertado del impacto del incremento de los costes operativos, incluyendo los salariales, que "encarecen la operativa del alojamiento" en un momento donde, recuerda, "no somos ninguna ONG". En total, Andalucía ofrece este verano 415.104 plazas de alojamiento, repartidas entre 317.244 en hoteles y 97.860 en apartamentos turísticos.