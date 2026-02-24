Huelva y Sevilla consiguen el "apoyo firme de Europa" al AVE entre Andalucía y el Algarve portugués

Representantes de la delegación institucional andaluza y de la Comisión Europea, en Bruselas. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

BRUSELAS 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones institucionales de Huelva y Sevilla desplazadas este martes a Bruselas para defender la conexión ferroviaria entre Andalucía y Portugal, con la alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla, han recibido el "apoyo de Europa", según lo ha trasladado el comisario Europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, a los alcaldes del PP de ambas provincias, Pilar Miranda y José Luis Sanz, respectivamente.

Así lo han indicado en una nota, en la que han señalado que la delegación ha expuesto "tanto la solidez del proyecto como la fortaleza de la alianza" impulsada junto a Faro "para saldar la deuda histórica en infraestructuras ferroviarias que padecen". En la misma también participaban los presidentes de la cámaras de comercio de Huelva, Daniel Toscano, y de la de Sevilla, Francisco Herrero.

Los representantes de Huelva y Sevilla han trasladado a la Comisión Europea la "necesidad" de integrar esta conexión ferroviaria en "las prioridades" de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), lo que "debería traducirse en plazos más cortos de ejecución y acceso a financiación europea". Para ello, han mantenido en Bruselas un encuentro con el comisario Europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, acompañados por el eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido.

El máximo representante en la materia a nivel comunitario "se ha mostrado favorable al proyecto, animando a seguir trabajando en la conexión entre Andalucía y el Algarve", han indicado antes de añadir que "el compromiso del comisario Europeo de Transportes ha sido claro".

"La Unión Europea respalda el proyecto y además se ofrece a mediar con el Gobierno de España para acelerar la construcción de la misma. Hay posibilidades de acelerar la llegada del AVE. Vamos a explorar distintas herramientas para hacerlo", señalan desde la delegación andaluza que ha manifestado que el comisario "se ha comprometido a hablar con el ministro de Transportes, Óscar Puente, "para hacerlo". "Nosotros seguiremos trabajando, ayuntamientos y empresarios para conseguirlo. Iremos donde tengamos que ir", han añadido.

INFRAESTRUCTURA "ESTRATÉGICA"

La construcción de una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Faro-Huelva y Sevilla es una infraestructura "estratégica" para "el desarrollo económico, la movilidad sostenible y la cohesión territorial del suroeste europeo". Se trata de un proyecto que "no solo se concibe como beneficioso para ambas provincias, sino que responde a uno los objetivos fundacionales de la propia Unión Europea como es la cohesión entre los territorios, especialmente aquellos con un carácter periférico", han subrayado.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha lamentado que la onubense es "una de las pocas capitales de provincia que sigue sin estar conectada a la alta velocidad ferroviaria", una situación que "la coloca en clara desventaja competitiva y que debe corregirse desde una visión europea de igualdad de oportunidades". "Huelva no pide privilegios, pide igualdad, conexión y futuro. Invertir en esta infraestructura es invertir en una Europa más justa, más verde y más cohesionada", ha remarcado.

Por ello, ha afirmado que seguirán "trabajando, con unidad y determinación, hasta que el tren de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla sea una realidad". "Hoy estamos en Bruselas con un mensaje claro, compartido y firme: Huelva necesita y merece una conexión ferroviaria de alta velocidad con Sevilla y con Faro. Andalucía y el Algarve son dos regiones unidas por fuertes lazos históricos y con un gran futuro por delante, un futuro que pasa por la mejora de las conexiones entre las dos regiones. Desde la unidad de todas las administraciones, partidos y agentes sociales lo vamos a conseguir".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que han acudido a "defender" ante las instituciones europeas en Bruselas la conexión por Alta Velocidad ferroviaria entre Andalucía y Portugal. "Un proyecto sólido e importante que saldaría la deuda histórica en infraestructuras ferroviarias que padecen ambas ciudades".

"Es necesario integrar esta conexión ferroviaria en las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). La construcción de una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Faro-Huelva y Sevilla es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la movilidad sostenible y la cohesión territorial del suroeste europeo", ha manifestado Sanz, indicando que "se trata de un proyecto que no solo se concibe como beneficioso para ambas provincias, sino que responde a uno los objetivos fundacionales de la propia UE como es la cohesión entre los territorios, especialmente aquellos con un carácter periférico".

UNIR DOS REGIONES CON "GRAN POTENCIAL"

En la reunión hizo entrega de un documento en el que se exponían los "beneficios" que traería la que sería "la gran infraestructura ferroviaria del sur de Europa". Un proyecto "clave" para Europa.

El documento destaca que el proyecto de un tren de alta velocidad "permitiría unir dos regiones con enorme potencial de desarrollo como son Andalucía y el Algarve", actualmente desconectadas por tren, al tiempo que "mejorar la conexión de Huelva con Sevilla, el resto de España y Europa, impulsando sectores clave como el turismo, la logística, la industria y la movilidad empresarial, además de contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo mediante la reducción de emisiones y el fomento del transporte sostenible".

La delegación ha señalado que la presencia conjunta de representantes municipales y del tejido empresarial "refuerza el mensaje de unidad institucional y consenso económico" en torno a una infraestructura considerada "prioritaria para el futuro del territorio".

Como prueba del apoyo portugués al proyecto, la alcaldesa de Huelva ha entregado al comisario Europeo de Transportes de una carta en nombre del presidente de la Cámara Municipal de Faro, António Miguel Costa, quien no ha podido acudir por compromisos locales. Junto a este escrito "que ratifica la unidad de acción", también se le ha hecho entrega a Apostolos Tzitzikostas de una copia del Manifiesto por la Alta Velocidad Faro-Huelva-Sevilla firmado por los alcaldes de las tres ciudades en febrero de 2024 en Huelva.

El documento cuenta además con la adhesión de las cámaras, asociaciones empresariales, universidades, formaciones políticas de ambos países, agentes sociales y la propia Junta de Andalucía.

AGENDA INSTITUCIONAL

Durante su visita a Bruselas, la delegación ha mantenido encuentros con la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Catalina de Miguel. Posteriormente, ha participado en el debate sobre 'Conectar Europa: prioridades de infraestructura de transporte', con el jefe del equipo jurídico de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, Ignacio Ramallo.

Además, ha asistido al encuentro 'Las prioridades del Parlamento Europeo en materia de movilidad y transporte: Andalucía en Europa', con la participación de la presidenta de la Comisión de Pesca, Carmen Crespo; la presidenta de la Comisión de Mujeres, Lina Gálvez; y Juan Ignacio Zoido, vicepresidente de la delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión Árabe del Magreb.