Huétor Vega (Granada) reabre el campo de fútbol tras el derrumbe del pasado diciembre

Campo de fútbol de Huétor Vega - AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada) ha reabierto el campo de fútbol tras los trabajos realizados para asegurar el terreno próximo al derrumbe del muro perimetral del polideportivo municipal Las Viñas a finales del pasado diciembre

Se han realizado actuaciones para garantizar la estabilidad del terreno y evitar nuevos desprendimientos, permitiendo recuperar esta instalación.

Una vez asegurado el terreno, la empresa encargada de la reconstrucción continuará con los trabajos previstos para levantar el muro perimetral definitivo en el menor plazo posible, sin que ello impida el uso del campo de fútbol mientras se desarrollan las obras.

El tren de borrascas ha ocasionado graves daños en la red de acequias históricas, con arrastres de lodos, derrumbes de muros de mampostería y pérdida de capacidad hidráulica, cuyo coste de reparación se ha estimado en cerca de 120.000 euros.

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Asimismo, los informes técnicos alertan de una socavación severa en la cimentación del puente del Camino del Lunes, que ha obligado a restringir su uso y señalizar la zona de forma preventiva, así como de la necesidad urgente de actuar en el cauce del río.

Las lluvias también han provocado inestabilidad del terreno en distintas zonas verdes del municipio, como el Parque de los Pinos y el Parque de La Nava entre otros, donde se han tenido que realizar talas preventivas de varios árboles ante el riesgo inminente de caída.

A ello se suma la situación especialmente preocupante del conjunto residencial del Centro Social La Nava, donde las precipitaciones han agravado filtraciones, humedades y problemas estructurales que afectan a la habitabilidad de numerosas viviendas.

Esta evaluación de daños ha sido remitida por el Ayuntamiento al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Granada con el objetivo de acogerse a las líneas de ayudas para afrontar reparaciones urgentes y actuaciones de mayor calado.

En relación con este asunto, el alcalde, Mario del Paso, ha dicho que, "de momento", la Diputación de Granada ha anunciado la concesión de unas ayudas económicas genéricas por los daños del temporal dirigidas a todos los municipios de la provincia "pero esas ayudas no se producen como respuesta a la petición concreta que ha realizado el Ayuntamiento de Huétor Vega".

"Esperamos que, al margen de esas ayudas generales, la Diputación se implique de manera específica en actuaciones necesarias para nuestro municipio, como por ejemplo la rehabilitación de las viviendas sociales de La Nava, que además son de su responsabilidad".

Desde el Ayuntamiento de Huétor Vega se subraya que tanto la reapertura del campo de fútbol del Polideportivo Municipal Las Viñas como la tramitación de ayudas por los daños de las borrascas son el resultado de una actuación municipal "constante, coordinada y centrada en garantizar la seguridad de la ciudadanía, mantener los servicios públicos y minimizar el impacto de situaciones excepcionales sobre el municipio".