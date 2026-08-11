El humo del incendio forestal de Niebla se extiende por las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba

Panorámica de la nube de humo del incendio forestal de Niebla (Huelva) sobre el municipio de Sevilla.- EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nube de humo del incendio forestal de Niebla (Huelva), activo desde el pasado jueves y con un recorrido de aproximadamente 20.000 hectáreas afectadas, se ha extendido durante el inicio de esta semana por las provincias de Huelva y Sevilla, hasta alcanzar "puntos concretos" de Córdoba.

Según ha precisado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en declaraciones a Europa Press, la "predominancia del viento de componente oeste y suroeste" ha desplazado el humo al sector occidental de Sierra Morena, con "especial incisión" tanto en el noreste de la provincia de Huelva como el noroeste de la sevillana.

De esta manera, ha cubierto "casi la totalidad" de los municipios onubenses, con cerca de medio millar de vecinos desalojados de las localidades de Berrocal, El Pozuelo, La Florida, Las Arenas, Raboconejo, Caballón, Membrillo Alto, Magrigenta, Las Arenas, Tumbalejo, Las Delgadas y Motesorromeo y Zalamea de la Real.

Por su parte, la ciudad de Huelva y su área metropolitana han amanecido este martes cubiertas de una nube de humo con olor a quemado, de manera que el Ayuntamiento ha lanzado un comunicado para solicitar a la ciudadanía que "extreme precauciones".

Asimismo, la Sierra Norte de Sevilla y sus estribaciones han sido los primeros testigos de la aparición de las columnas de humo en la provincia, concretamente en localidades como Gerena, Guillena, Castilblanco, Cazalla de la Sierra y Almadén de la Plata.

Igualmente, los pueblos con una afectación "más crítica" han sido El Madroño, desalojado desde este lunes, y Aznalcóllar, cuyo Ayuntamiento ha cerrado preventivamente su piscina municipal y ha solicitado a sus vecinos que permanezcan en sus hogares.

Paralelamente, Sevilla capital, Dos Hermanas y la zona del Aljarafe han experimentado durante la jornada del pasado lunes el progresivo incremento de las columnas de humo, que han terminado tiñendo de gris el cielo e incluso ocultando el sol en determinados momentos, pese a la presencia de cielos despejados.

Además, los satélites de la agencia meteorológica han detectado una "pluma" de humo, de menor intensidad, que se "ha desplazado de la nube grande" para entrar en el oeste y noroeste de la provincia de Córdoba.

En suma, la Aemet ha detallado que, si bien continuarán los vientos de componente oeste y suroeste el humo se podría desplazar a otros entornos, aunque es díficil de predecir ya que se trata de una variable de "mucha incertidumbre", por lo que ha recomendado "esperar a los próximos días" para determinar el avance del humo.

LA EMA PIDE PRECAUCIÓN

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido este martes, a través la red social 'X', que el humo del incendio forestal de Niebla "puede afectar a los municipios más cercanos" y ha pedido precaución.

Asimismo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha detallado, en una nota de prensa, que la estación de vigilancia de la calidad del aire de Sierra Norte, ubicada en el municipio de San Nicolás del Puerto, es la que ha registrado hasta ahora una "mayor afección" por la nube de humo, con los niveles más elevados de ozono y partículas.

En este sentido, los niveles de ozono han alcanzado este lunes un valor de 202 microgramos por metro cúbico, entre las 19,00 y las 20,00 horas, al mismo tiempo que una entrada de masas de aire africano ha provocado una "subida adicional" de los niveles de partículas en todo el territorio andaluz.

No obstante, las autoridades han recomendado que las personas "especialmente sensibles" (personas mayores, los niños o quienes padecen afecciones respiratorias) mantengan "medidas preventivas básicas", como cerrar las ventanas y evitar realizar esfuerzos físicos intensos al aire libre si se percibe olor a humo, especialmente en las zonas hacia las que se desplaza la nube de humo procedente del incendio.