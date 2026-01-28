Hurtado (PSOE) critica que los empleados del Ayuntamiento de Córdoba "no han cobrado aún la subida del 2,5%" de 2025

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este miércoles al gobierno municipal del PP ante el hecho de que "los empleados públicos del Consistorio, organismos autónomos y empresas municipales no han cobrado aún la subida salarial del 2,5% para el pasado 2025, ni la del 1,5% para este 2026" e, incluso, hay organismos autónomos, como el Imgema, en el que todavía no han cobrado ni la subida complementaria del 0,5% de 2024".

Según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha asegurado que los empleados municipales del Ayuntamiento de Córdoba "van a ser los últimos en cobrar las subidas salariales aprobadas por el Gobierno central", y ha señalado que la causa "es la obsoleta maquinaria administrativa y la incapacidad de gestión del gobierno de José María Bellido (PP)".

Así, ha subrayado que, "mientras los empleados públicos de la Administración central, la Junta de Andalucia, la Diputación de Córdoba y la mayoría de los ayuntamientos cobraron las subidas del 2025 en el mes de diciembre pasado, y en la nómina de enero cobrarán la subida de 2026, sin embargo los empleados municipales del Ayuntamiento, organismos y sociedades mercantiles no han cobrado todavía ni 2025, ni 2026, e incluso algunos como el Imgema que no ha pagado ni el 0,5% complementario de 2024".

Según Hurtado, el gobierno municipal del PP le ha informado que, "como muy pronto, los empleados públicos cobrarán los atrasos de las subidas salariales de 2025 en la nómina de abril y, con posterioridad, podrán cobrar los atrasos del incremento del 1,5% para 2026". Además, "la plantilla de la Policía Local no ha cobrado aún los complementos devengados, conforme al convenio colectivo, durante los eventos del mayo pasado".

"MOROSIDAD" CON PROVEEDORES

El portavoz socialista ha considerado que "la morosidad del pago de los salarios a los empleados públicos se une a la morosidad en el pago del Ayuntamiento a sus proveedores. En concreto, en la última publicación del período medio de pago, de noviembre del 2025, se pone de manifiesto que el Ayuntamiento paga a 43,74 días y el Imdeco paga a 42,04 días, cuando lo máximo según ley debiera ser a 30 días".

En este sentido, ha considerado "insultante la ineficacia" del gobierno local en el pago de los salarios de los empleados municipales y de sus proveedores, "cuando dispone de saldos bancarios de 180 millones de euros, remanente de tesorería de 40 millones de euros y un sistema informático en el que se ha hecho una importante inversión, sin que sean capaces de resolver los problemas estructurales en la gestión municipal".

REGULARIZACIÓN INMIGRANTES

Por otro lado, Hurtado ha resaltado "la valentía del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez" respecto a "la regularización de inmigrantes que ha aprobado el Consejo de Ministros", que "permitirá que trabajen con los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos, que contribuyan con sus cotizaciones al sistema de la Seguridad Social y que dejen de ser objeto de abusos en la economía sumergida".

Por ello, Hurtado ha pedido que el Ayuntamiento de Córdoba "preste un servicio de asistencia, en colaboración con ONG, para la regularización de inmigrantes", opinando que "sería una gran colaboración, además de necesaria desde el ámbito local".