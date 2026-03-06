Iberia eliminará el tope de los precios con destino Andalucía el próximo lunes

Un avión de Iberia en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberia dejará de aplicar el tope de los precios a 99 euros en los vuelos en clase turista con destino Andalucía a partir del próximo lunes, 9 de marzo, según ha señalado la compañía a Europa Press.

Esta medida, vigente hasta el domingo 8 de marzo, fue adoptada por la compañía ante la suspensión de trenes tras el accidente de Adamuz que tuvo lugar el pasado 18 de enero.

De esta manera, la compañía mantenía reforzada su operativa en Andalucía hasta el pasado 15 de febrero, cuando añadieron un vuelo diario más por sentido entre Madrid y Sevilla, así como 6.596 nuevas plazas.

De esta manera, el precio máximo por trayecto se ha fijado en 99 euros desde el 19 de enero hasta este domingo, ambos inclusive, donde Iberia ha programado más de 27.000 plazas adicionales para la conexión con Andalucía.

En concreto, el lunes 19 de enero se añadieron dos vuelos adicionales entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga. A partir del 20 de enero, se incorporó un vuelo adicional diario en ambas rutas. Además, en las conexiones con Sevilla se ha llevado a cabo un aumento de capacidad en algunos vuelos, que han pasado de ser operados con aviones A320 a A321.

En total, en la ruta Madrid-Sevilla se han programado 19.270 plazas adicionales, lo que supone un incremento del 74% de la capacidad, mientras que en la conexión con Málaga se han añadido 5.856 plazas más, un 57% más.