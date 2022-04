Igea (Cs) traslada a Marín que "le habéis dado la vuelta a Andalucía como un calcetín" ante convocatoria de elecciones

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cs en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha trasladado este lunes al coordinador de Cs en Andalucía y candidato de este partido a las elecciones a la Junta de Andalucía, Juan Marín, tras la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía el 19 de junio, que "es el momento de recoger el esfuerzo sembrado" tras argumentar que "le habéis dado la vuelta a Andalucía como un calcetín".

Igea ha considerado, en la reivindicación del trabajo de sus compañeros en Andalucía, que "nada habría sido posible sin vosotros" y augurar que "todo eso está en riesgo ahora cayendo en manos del populismo", en una referencia velada a Vox.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Igea, quien ha bromeado con Marín para decirle que "al menos no te has enterado por la radio, por el programa de Alsina", ha reclamado que "no dejéis, no dejemos, que caiga Andalucía en manos del populismo, de los frentistas, de la gente de la trinchera, del rencor".

"Necesitamos a gente como vosotros, que habéis hecho el cambio más impresionante de este país que es el cambio que ha dado Andalucía", proclama Igea, quien se ofrece a participar en la campaña de las elecciones andaluzas tras plantearle públicamente a Marín "cuenta conmigo" y sostener que "es imprescindible defender el espacio de modernidad que ha significado Ciudadanos para Andalucía, para este país".

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha considerado en su cuenta de Twitter que "ha sido un honor" presidir la Cámara autonómica para agradecer seguidamente "el trabajo de todos y cada uno de los 109 diputados y de todos sus trabajadores" tras poner de manifiesto que "mañana (este martes) quedará disuelto" el Parlamento autonómico con la convocatoria de elecciones el 19 de junio.