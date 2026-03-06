Presetación del III Ciclo de Música Sacra de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Mar. (EURAPA PRESS) -

El III Ciclo de Música Sacra de Jaén ofrecerá cuatro conciertos del 8 al 26 de marzo en otros tantos templos de la ciudad, a los que se unirán otras propuestas en las calles Roldán y Marín y Bernabé Soriano.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha presentado esta edición junto al vicedirector del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay, Alberto Martínez, y su director de orquesta, Francisco José Serrano; la presidenta de la Agrupación Cantoría, María Luisa Visedo, y el presidente de la Coral Aída, Francisco Alcalá Collado.

La edil ha destacado "la consolidación de este ciclo como referente de la tradición coral e instrumental" en la Cuaresma. Durante este periodo, la Catedral y las iglesias de La Merced, San Juan y San Bartolomé abrirán sus puertas para ofrecer "una experiencia sensorial única", uniendo patrimonio arquitectónico, devoción y la excelencia musical de autores universales.

"Se trata de una programación de prestigio, en espacios únicos que invita a los ciudadanos y visitantes a un viaje a través de la historia de la música religiosa, desde el barroco de Bach y Vivaldi, hasta composiciones contemporáneas", ha subrayado.

Comenzará el próximo domingo a las 20,00 horas en la Catedral con La Coral Aída, mientras que el 17 de marzo, a la misma hora, habrá un concierto extraordinario del Coro y Orquesta de Cuerda del Conservatorio Profesional Ramón Garay en la Iglesia de La Merced. El día 18, también a las 20,00 horas, será el turno de la Banda Municipal en la iglesia de San Juan. La clausura está prevista el día 26, a las 20,30 horas, a cargo de la Agrupación Cantoría de Jaén en la iglesia de San Bartolomé.

También dentro de este ciclo, la Banda municipal ha preparado una serie de conciertos denominados 'Pasión y gloria', para llevar la música a las calles Roldán y Marín y Bernabé Soriano este viernes y los días 14, 21 y 27 de marzo.

Por su parte, el vicedirector del Conservatorio Profesional de Música ha trasladado el "placer" de colaborar en este ciclo, mientras que su director de orquesta ha detallado de concierto que protagonizarán. Estará dedicado a Vivaldi y participarán unas 50 personas, entre orquesta de cuerda y coro. El programa incluye un concierto para cuerda en RE mayor y la interpretación del Credo y El Magnificat.

En el caso de la Coral Aída, dirigida por María Ángeles Rozas, ofrecerá un "concierto magnífico" en la Catedral, según ha adelantado su presidente. Ofrecerá la Missa Brevis de Haan y piezas breves con una serie de instrumentistas, además de su pianista habitual, Fernando Camacho.

Las personas interesadas en este III Ciclo de Música Sacra de Jaén pueden consultar toda la información en las redes sociales de Cultura y Turismo, además de la página web 'culturayturismojaen.es'.