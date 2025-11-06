La imagen de Córdoba vuelve a las calles de Londres a través de una campaña de promoción en autobús

La imagen de la ciudad de Córdoba vuelve a estar presente en las calles de Londres a través un autobús turístico, de los conocidos vehículos rojos de dos plantas, que recorre los puntos de mayor relevancia de la capital. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA/LONDRES 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La imagen de la ciudad de Córdoba vuelve a estar presente en las calles de Londres a través un autobús turístico, de los conocidos vehículos rojos de dos plantas, que recorre los puntos de mayor relevancia de la capital. Se trata de una imagen de la Mezquita-Catedral, uno de los patrimonios de la humanidad de la ciudad, junto a la frase 'Córdoba is more', transcripción al inglés del lema de la campaña de promoción del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que es 'Córdoba es más'.

Según ha informado el Ayuntamiento, la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, junto al director general de City Sightseeing España, Isaac Flores, han asistido al acto de puesta en circulación del vehículo, junto al emblemático Big Ben, un acto al que también han asistido el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y la delegada de Turismo en la institución provincial, Narci Ruiz.

Aguilar ha indicado que "es una acción muy interesante, que ya nos ha dado muy buenos resultados en otras ocasiones", y ha apuntado que "este autobús circula por el corazón de Londres y es muy visibles, lo que supone una campaña de promoción excelente para Córdoba".

Salvador Fuentes, por su parte, ha afirmado que "llevamos la imagen de Córdoba al corazón de Londres para mostrar la riqueza patrimonial, gastronómica y experiencial de toda la provincia". "Que uno de los autobuses turísticos de City Sightseeing luzca la imagen de Córdoba es una oportunidad única para recordar al viajero británico que Córdoba no es sólo una ciudad --es un territorio de experiencias a menos de una hora-- y que aquí encontrará cultura, naturaleza y productos de primera", ha elogiado.

Además, el presidente ha destacado que "esta acción forma parte de nuestra estrategia para atraer al turista independiente de mayor gasto y reforzar la llegada de visitantes desde un mercado prioritario como es el británico".

ATRAER AL VISITANTE BRITÁNICO

Esta campaña se enmarca en la celebración de la World Travel Market de Londres, una de las ferias de turismo más relevantes del mundo, un encuentro en el que la delegación cordobesa ha desplegado toda su oferta turística para atraer, sobre todo, al visitante británico.

La edil ha resaltado que "durante los días de celebración de la feria, que arrancó el martes y se clausura este jueves, hemos mantenido encuentros con operadores internacionales y agencias especializadas en turismo urbano y premium, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional y consolidarla como un destino urbano, cultural y experiencial".

Aunque la promoción se ha llevado a cabo a nivel general, "hemos puesto el foco en el mercado británico, que es el tercer emisor de turistas a la ciudad y tiene aún margen de crecimiento, sobre todo en lo que se refiere a la estancia media y a la estacionalidad del viaje".

Por ello, ha añadido la delegada del Ayuntamiento, "nos hemos centrado en dar a conocer que Córdoba, además de patrimonio, cultura y monumentalidad, es un destino que ofrece toda una serie de experiencias que bien merecen venir y pasar, al menos, tres días y dos noches".

"Estamos hablando --ha apuntado Aguilar-- de una rica gastronomía, de un entorno natural inigualable y de una oferta de ocio nocturno muy atractiva que, sin duda, harán de la estancia en la ciudad un experiencia muy interesante".

LARGA DISTANCIA

La delegada de Turismo ha comentado que en la Feria de Londres han iniciado conversaciones con operadores de mercados de larga distancia, entre ellos del sudeste asiático, América Latina y Estados Unidos, que buscan nuevos destinos urbanos en Europa más allá de las grandes capitales europeas.

"Ahí tenemos mucho que decir, porque Córdoba es una ciudad única, con una calidad de vida muy alta, una ciudad habitable y tranquila, valores que en el momento actual priman mucho entre los turistas", ha asegurado, para comentar que tienen "la mirada puesta en el turista de calidad, el que viene y pernocta, disfruta de la gastronomía y compra en nuestros comercios; el que viene e invierte, admira, cuida y convive de forma respetuosa".

La delegada se ha referido también al anuncio realizado este miércoles en el marco de la World Travel Market por parte de la Junta de Andalucía y de Vueling que pasa por el refuerzo de la presencia de la compañía aérea en el aeropuerto de Córdoba, manteniendo por primera vez durante toda la temporada de verano de 2026 la conexión entre Córdoba y Barcelona, que tendrá dos frecuencias semanales.

Al hilo, ha insistido en que "es una magnífica noticia, porque refuerza el turismo en la ciudad en la época estival, unos meses que, tal y como hemos visto este año, están teniendo cada vez un mejor comportamiento desde el punto de vista del número de visitantes".