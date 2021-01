Imbroda insiste que "no es una ocurrencia sino directrices de Salud" ventilar aulas diez minutos en cambios de clase

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha defendido este lunes que "no es una ocurrencia sino directrices de Salud Pública" poder ventilar las aulas diez minutos en los cambios de clase, y ha insistido o que esto se ha fijado en todos los centros educativos a través de unas instrucciones remitidas el pasado 22 de diciembre para el reinicio de las clases tras las vacaciones navideñas.

En rueda de prensa en Sevilla ha indicado que "le asombran" reacciones como la de algunos profesores de institutos que piden suspender las clases por el frío en las aulas porque, "entendiendo la lógica preocupación que podemos tener todos", asegura, "el caso es que todo el trabajo de la Consejería con los centros, docentes, con la colaboración de las familias y la responsabilidad de todos, nos ha enseñado que los centros educativos son los lugares más seguros par tener a nuestros hijos".

Así, ha indicado que en septiembre, cuando se inició el curso, "la curva de la segunda ola también estaba en los más alto y también hubo todo tipo de dudas y preocupaciones", pero "todos éramos conscientes del trabajo que se había desarrollado con Salud". "Estábamos preocupados pero convencidos de que lo mejor para nuestros niños era una educación presencial, desde la confianza más absoluta a nuestros docentes y con todos los recursos y apoyo que hemos podido dar desde el sistema".

"En esta ocasión ha ocurrido que hemos vuelto a abrir las aulas con la curva ascendente, a lo que se ha unido el frío", pero les puedo decir que los centros educativos "tienen unas instrucciones de Salud". "Cuando hablamos de que en las aulas no tienen que estar con este frío las ventanas abiertas y podrían ventilar diez minutos en los cambios de clase, no es una ocurrencia sino directrices de Salud Pública", por las que "me dejo guiar" y que "se han fijado en todos los centros a través de unas instrucciones del 22 de diciembre".

Además, ha asegurado que aunque hubiera en las aulas máquinas de ozono o medidores de la calidad del aire, "la ventilación natural sigue siendo fundamental". "Partiendo de la lógica preocupación de todos, dejemos a los expertos que nos marquen esas directrices y nosotros con sentido común podamos gestionar una situación tan compleja como esta".

Por último, ha indicado que deporte y educación "se están mostrando como lugares seguros, con una incidencia mínima, muy baja, aunque el riesgo cero no existe", toda vez que ha añadido que toda la comunidad educativa y deportiva "está siendo muy responsable", lo que permite que "en educación la presencialidad sea el derecho universal de todos nuestros niños a poder tener una educación en igualdad de condiciones y en el mundo del deporte, a que no se paralicen las competiciones en general".