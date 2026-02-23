El Imdeec y el IES Luis de Góngora sellan alianza para situar el talento joven en el epicentro de la red empresarial

Asistentes a la I Jornada Optimistas Góngora sobre emprendimiento en el propio instituto. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), ha dado un paso decisivo en su estrategia de fomento del talento local con la aprobación del convenio de colaboración con el IES Luis de Góngora. Este acuerdo, ratificado en el consejo rector, regula la fase de formación práctica de los estudiantes en un entorno empresarial real mediante la Red de Viveros del Imdeec.

Según ha informado el Consistorio, la firma oficial de este documento supone la consolidación de un trabajo conjunto que ha tenido este lunes su primer gran hito con la celebración de la I Jornada Optimistas Góngora sobre emprendimiento en el propio instituto.

Durante la clausura del evento, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que "esta alianza trasciende lo puramente administrativo para convertirse en una herramienta funcional y estratégica para ambas instituciones", a lo que ha agregado que "al habilitar una oportunidad única para reducir la brecha entre educación y empleo, el convenio permite que el alumnado trascienda el marco teórico y se enfrente a la gestión pública del desarrollo económico".

"Al realizar sus prácticas en el Vivero de Empresas Baobab II el alumnado no sólo aprende una profesión, sino que se sitúa en el epicentro de la red empresarial, multiplicando sus opciones de empleabilidad inmediata", ha resaltado la edil.

EL VIVERO DE EMPRESAS BAOBAB

Como parte fundamental de este acercamiento, el Imdeec ha habilitado el espacio Aula Emprende, identificado como Sala de Formación, en el Vivero de Empresas Baobab II ubicado en el Polígono de Tecnocórdoba. El IES Luis de Góngora ha sido la única entidad que ha concurrido para utilizar estas instalaciones, donde desarrollará acciones de emprendimiento inclusivo y proyectos propios para su alumnado entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026.

Este convenio beneficiará directamente al alumnado que cursa enseñanzas oficiales de Formación Profesional en los grados superiores de Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Transporte y Logística, y Marketing y Publicidad.

Los estudiantes realizarán un total de 336 horas de formación, elevándose a 350 horas en el caso del ciclo de Marketing, integrándose en las operativas del instituto municipal para adquirir competencias en áreas críticas como la digitalización, logística de almacenamiento, sostenibilidad operativa y análisis económico-financiero de la empresa.

MOMENTO DE CRECIMIENTO

Esta colaboración se apoya además en la visión estratégica aportada por el reciente estudio de la Universidad Loyola Andalucía, que sitúa a Córdoba en un momento de crecimiento con 22.792 empresas activas, un máximo histórico que no se registraba desde el año 2009.

Al hilo, Torrent ha subrayado que, "aunque el tejido empresarial cordobés está compuesto mayoritariamente por microempresas, se está produciendo un salto cualitativo hacia la profesionalización, ya que los negocios de entre seis y nueve empleados han crecido un 31%".

"En este contexto de transformación, donde el 84% de las empresas cordobesas tiene previsto apostar fuertemente por la tecnología y la Inteligencia Artificial en los próximos cinco años, el Imdeec refuerza su compromiso de que el talento joven no se pierda", ha remarcado.

El convenio, que tendrá vigencia hasta la finalización del curso académico 2025-2026, no comporta compromisos de aportación económica para las entidades firmantes, siendo los costes de Seguridad Social del alumnado asumidos por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

Con esta firma, el Imdeec reafirma su responsabilidad social corporativa como el primer eslabón de inserción laboral para los jóvenes de Córdoba, facilitando un canal directo a través del correo 'apoyoaltalento@imdeec.es' y trabajando para que la formación académica coincida exactamente con las necesidades de contratación actuales de los sectores de tecnología, finanzas o logística.