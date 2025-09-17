Imputado un paciente por un incendio en un hospital de Granada que causó desalojos y 55.000 euros en daños

Incendio en el colchón de una habitación de hospital en agosto en Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha imputado a un varón de 60 años como presunto responsable de un delito de incendio con riesgo para la vida o la integridad física de las personas, tras supuestamente haber prendido el colchón donde dormía sirviéndose de un mechero. Este hecho, que tuvo lugar en el hospital San Cecilio el pasado 30 de agosto, provocó el desalojo de una sección completa de una planta con 30 pacientes, causando, además, daños estimados en cerca de 55.000 euros.

El suceso tuvo lugar sobre las 3,00 horas, cuando una dotación de la Policía Local fue alertada para que se trasladase hasta el centro hospitalario, donde, al parecer, se había declarado un incendio.

Una vez en el lugar, el personal de seguridad le detalló que momentos antes se había producido un incendio en una de las habitaciones de una sección de la tercera planta del hospital provocando una gran cantidad de humo. Dicho incendio comenzó a ser apagado con extintores por los vigilantes de seguridad y fue totalmente sofocado por el servicio de bomberos.

Como consecuencia de este episodio, una treintena de pacientes tuvieron que ser desalojados de sus habitaciones y fueron reubicados por el personal sanitario en otras partes del centro debido al fuerte olor y a la gran cantidad de humo todavía presente.

La dirección del centro hospitalario, teniendo en cuenta los daños producidos tanto en el mobiliario, paredes, suelo y techo de la habitación donde se originó el siniestro, así como los sufridos en las zonas comunes, valoró los mismos en cerca de 55.000 euros.

La investigación policial llevada a cabo por la Policía Nacional ha podido determinar que el origen del incendio estuvo en un colchón, lugar donde se halló un mechero, concluyendo que este incidente habría sido provocado por la acción humana y no por una causa fortuita. Teniendo en cuenta estas circunstancias, los agentes pudieron imputar la responsabilidad al presunto autor y ocupante de dicho colchón, un paciente de 60 años.

El día de los hechos desde el Hospital Clínico San Cecilio de Granada destacaron que, de inmediato, y siguiendo los protocolos de seguridad, se activaron los sistemas de alarma y se dio aviso a Bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "que acudieron al centro y actuaron con rapidez".

En un comunicado, agradeció "especialmente la labor de sus profesionales, que actuaron con rapidez y coordinación, facilitando el traslado y la atención a los pacientes y acompañantes en todo momento".

Además, señalaron que la actividad asistencial del hospital no se vio afectada y "todos los servicios" continuaron prestándose con "total normalidad".

El director gerente del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, Manuel Reyes Nadal, destacó que "afortunadamente no hay que lamentar daños personales, los protocolos han funcionado perfectamente y se ha evacuado la zona para evitar los efectos del humo".

Así, agradeció "la labor de los profesionales del hospital porque los protocolos funcionan cuando las personas los hacen funcionar; también a Policía, Bomberos, Guardia Civil, Delegación de Gobierno y Delegación de Salud, todo se ha puesto a nuestra disposición inmediatamente".