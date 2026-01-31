La Inaudita acoge en Córdoba una exposición de encuadernación artística de libros galardonados con el Premio Cervantes

Cartel de la exposición 'Tiempos de Secado'. - LA INAUDITA

CÓRDOBA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La librería La Inaudita, un espacio cooperativo que impulsa el pensamiento libre, el arte emergente y la vida cultural junto a la emblemática Plaza de la Corredera, acoge hasta el próximo día 3 de marzo la exposición 'Tiempos de Secado', la primera exposición individual dedicada exclusivamente a la Encuadernación de Arte Contemporáneo en la historia reciente de Córdoba, de la mano del artista y profesor de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, José Cabello.

Según informa La Inaudita en su web, consultada por Europa Press, este espacio nació como "una librería de segunda mano" donde los libros "encontraban nuevas manos y personas, nuevas conversaciones" y "de esos encuentros nació una comunidad", un "punto de encuentro" para artistas y "gente que lee y ama la cultura". Ahora alberga 'Tiempos de Secado', una retrospectiva donde 16 premios Cervantes de literatura cuentan "con encuadernación artística que hace de cada libro un ejemplar único, una obra de arte".

En una ciudad donde la piel --el cordobán, el guadamacil-- fue moneda de cambio y seña de identidad ante el mundo, la encuadernación artística había quedado paradójicamente replegada en la intimidad de los talleres o bajo la custodia de colecciones privadas. Sin embargo, ahora José Cabello presenta un recorrido que trasciende la artesanía para adentrarse en el terreno de las artes plásticas.

La muestra "no es una colección aleatoria", sino "una crónica visual y matérica de los Premios Cervantes". Desde 1993 hasta 2025, Cabello ha tomado volúmenes de Camilo José Cela, Dulce María Loynaz, Guillermo Cabrera Infante o Eduardo Mendoza, "despojándolos de su industrialización para otorgarles una nueva 'piel' que interpreta el contenido literario a través de mosaicos, transferencias y dorados".

Lo que define esta propuesta y la alinea con la misión de La Inaudita es una decisión museográfica radical: la ausencia de vitrinas. En un ámbito, el de la alta bibliofilia, donde el objeto suele ser intocable y distante, esta exposición elimina la barrera del cristal. Así, las obras se ofrecen a la mirada directa, permitiendo apreciar las texturas de la piel de cabra, los relieves tintados y la arquitectura de las cajas de conservación que acompañan a cada volumen.

Se trata de una apuesta por "desacralizar la cultura para hacerla vivible, invitando al espectador a entender que el libro no es solo un soporte de lectura, sino un objeto artístico autónomo capaz de generar", en palabras del propio autor, "una experiencia inolvidable".

Esta la muestra tiene una lectura de restitución histórica. Para encontrar un precedente donde Córdoba pusiera el foco público de esta manera sobre las artes de la piel y el libro, hay que remontarse a la Exposición de Guadamaciles de 1924 organizada por Enrique Romero de Torres. Un siglo después, 'Tiempos de Secado' recoge ese testigo, pero "huyendo de la nostalgia historicista".

La evolución estética es palpable en la sala: desde el clasicismo técnico de 'Un verano en Tenerife' (1993) hasta la abstracción geométrica y rotunda de la pieza más reciente, finalizada este mismo 2025: la encuadernación de 'Donde las mujeres', del Premio Cervantes 2024 Álvaro Pombo, donde el artista despliega un dominio técnico absoluto del mosaico borde a borde y el rotulado en oro.

Con 'Tiempos de Secado', La Inaudita confirma su papel como dinamizador indispensable de la escena local, trayendo al presente el peso de la tradición cordobesa para reformularla desde la vanguardia.