Inaugurada en Córdoba la primera exposición del mundo sobre infancia en el antiguo Egipto hasta abril de 2026

La Sala Vimcorsa acoge la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y Adolescencia en el Antiguo Egipto'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha inaugurado este miércoles la Sala Vimcorsa la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y Adolescencia en el Antiguo Egipto', en compañía de distintos representantes institucionales, las comisarias de la exposición, Isabel Olbés, Esther Pons y Maite Mascort, y la directora general de la empresa Eulen Art, Felicia Galindo.

La muestra, abierta al público desde este jueves, es la primera del mundo sobre dicho ámbito y se desarrolla con unas 200 piezas de hace 3.000 y 5.000 años, procedentes de museos europeos, instituciones y colecciones privadas, en la Sala Vimcorsa y la Sala Orive --en dicho equipamiento con una experiencia visual inmersiva a modo de interior de pirámide--, todo ello con entrada gratuita, con la previsión de superar las 350.000 visitas de 'Cambio de era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano'. Los detalles de la exposición se pueden consultar en la web 'https://eldespertaralavidaenegipto.com/'.

Al respecto, el alcalde ha asegurado que "la palabra ambición representa perfectamente a esta exposición en Córdoba de ámbito nacional", al tiempo que ha declarado que supone "un enorme salto de calidad" y que "supera las expectativas que ya se generaron con la exposición sobre el Mediterráneo". En este caso con piezas que no han estado nunca en España, "muchas de ellas de algunos de los mejores museos y de colecciones privadas europeas y del mundo", y que "no va a haber otra oportunidad seguramente de volver a disfrutar de ellas en muchos años dentro del territorio español", ha expresado Bellido.

Igualmente, el regidor ha valorado que, además de recurso cultural y turístico, es un recurso educativo, de manera que "ya están los meses de diciembre, enero y prácticamente todo febrero con la programación completa de visitas escolares a la exposición", y se ha mostrado "seguro que en este tiempo se va a lograr también que el mes de marzo se complete". El Ayuntamiento aporta 1,2 millones de euros.

DOS SALAS

En concreto, el núcleo de la exposición se localiza en la Sala Vimcorsa, donde se exponen todas las piezas originales acompañadas de numerosos textos explicativos, cartelas, abundante gráfica, las estaciones tiflológicas y vídeos convencionales, todo con el fin de profundizar de forma extensa sobre estos importantes periodos de la vida.

Muchas de las piezas se exponen por vez primera al público y abarcan una amplia cronología que va desde la época predinástica hasta el periodo cristiano-bizantino, incluyendo el periodo faraónico, ptolemaico y romano, es decir desde el 3500 a.C. hasta el siglo VIII d.C.

El visitante puede encontrar esculturas y estelas de piedra, recipientes cerámicos, marfiles mágicos de nacimiento de marfil, biberones, objetos de adorno personal y de cosmética de cerámica, piedra u oro, vestimenta, mobiliario, juguetes, papiros, óstraca de cerámica y piedra, instrumentos quirúrgicos de bronce, amuletos de protección de fayenza y piedra, cartonajes, máscaras funerarias y ataúdes.

Respecto a las piezas, proceden del British Museum de Londres, el Louvre de París, el Museo Egipcio de Berlín, el Museo Real de Arte e Historia de Bruselas, el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, el de Atenas, el Museo de Arte e Historia de Ginebra, el Museo Arqueológico de Estocolmo y pinacotecas de Budapest, Turín, Hannover y Cambridge, junto a los museos españoles, a cuya cabecera se sitúa el Museo Arqueológico Nacional y pinacotecas de Barcelona, Alicante y Huesca, entre otros espacios, así como el Museo Arqueológico de Córdoba.

La exposición consta de cuatro grandes ámbitos temáticos: el preembarazo, embarazo, parto, posparto y lactancia; los primeros meses y años de la infancia; la preadolescencia y adolescencia, y las enfermedades asociadas a estas etapas de la vida, tratamientos médicos para prevenir enfermedades o para curar estas y la muerte.

VÍDEO INMERSIVO

Mientras, la Sala Orive se encuentra totalmente adaptada para acoger la proyección del vídeo inmersivo que va a complementar la exposición, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. Orive ofrece así una imagen totalmente distinta a la habitual para proyectar un audiovisual concebido para sorprender al visitante tanto por la calidad de la imagen y el sonido como por su capacidad para envolver a quien lo visualiza.

El vídeo, que tiene una duración de algo más de nueve minutos, contiene imágenes que son originales tomadas de templos y tumbas egipcias, sometidas a un minucioso proceso de animación y que transportan a las primeras etapas de la vida de los antiguos habitantes del país del Nilo.

Las comisarias de la exposición se han encargado de que el rigor científico sea una prioridad. El audiovisual puede admirarse en el mismo período que se exhibe la exposición, es decir, desde el 4 de diciembre al 5 de abril, con entrada gratuita. Su desarrollo ha corrido a cargo de la empresa Eulen Art, responsable del proyecto expositivo en su totalidad.

La proyección está pensada para que el visitante la haga suya de la manera que mejor considere, de forma que puede disfrutar bien de manera estática, bien andando por la sala al tiempo que se van sucediendo las imágenes. Para garantizar la mejor comprensión de lo visionado, en la entrada de la sala hay textos explicativos de lo que posteriormente se ve.

El hilo argumental del vídeo coincide con los cuatro ejes en los que se divide la exposición de las piezas venidas de diferentes museos del mundo. Así, se articula en torno a un primer ámbito centrado en el preembarazo, embarazo, parto, posparto y lactancia.

Como segunda secuencia se sitúan los primeros meses y años de la infancia, mientras que la tercera se enfoca en la preadolescencia y adolescencia. El último argumento del audiovisual son las enfermedades asociadas a estas etapas de la vida, tratamientos médicos y la muerte.

UN PROYECTO ACCESIBLE

Un elemento en el que se ha hecho mucho hincapié a la hora de diseñar el proyecto expositivo ha sido la accesibilidad. Así, el reto ha sido hacer posible que personas con discapacidad visual y/o auditiva, pero también público en general, puedan interactuar con una única pieza física mediante el tacto y recibir información en tiempo real adaptada a sus necesidades.

Así, se han generado maquetas que cobran vida y que son accesibles a todos los públicos, acompañados de una ambientación acústica que ofrece sensación inmersiva. Las tres estaciones tiflológicas que se han creado con este fin y que están ubicadas en la Sala Vimcorsa representan a Isis lactante, Nefertiti y una figura de mujer adolescente.

También se incluye una maqueta accesible mediante mapping que recoge la representación de un cuerno de hipopótamo llamado colmillo mágico. En el caso de Orive, la accesibilidad es espacial, con circulación cómoda, ausencia de escalones y señalética clara, además de accesibilidad cognitiva básica.

HORARIOS, VISITAS Y CONFERENCIAS

El horario de visitas, con previa reserva en la web oficial, es de lunes a sábado de 10,30 a 13,30 y de 17,30 a 20,30, mientras que domingos y festivos abrirá de 10,00 a 14,00, aunque durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, el horario se amplía de 10,30 a 20,30 horas, ininterrumpidamente. Tendrá aforos limitados de 60 personas en Vimcorsa y 40 en Orive y hay visitas guiadas con especialistas en egiptología, además de escolares.

Al respecto, como actividad paralela, se ofrecen 12 conferencias entre el 11 de diciembre y el 19 de marzo, impartidas por expertos en arqueología y cultura egipcia. La exposición no sólo propone un recorrido arqueológico, sino también una reflexión contemporánea sobre la educación, el afecto y la familia como ejes universales. Según subrayan sus comisarias, "las emociones hacia los hijos, el valor de la infancia y la necesidad de aprender del pasado son sentimientos que no cambian con el tiempo".