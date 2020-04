Sindicatos no registran incidencias en la vuelta al trabajo en Andalucía y piden dotar de EPI a empleados

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A y UGT-A han informado este martes de que no han registrado incidencias relativas a la vuelta al trabajo este pasado lunes de los trabajadores de sectores no esenciales, como industria o construcción, a la par que han pedido a las empresas que doten a sus empleados de equipos de protección individual (EPI) para garantizar su seguridad frente al Covid-19.

En el caso de CCOO, su secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral, Nuria Martínez, ha explicado que la vuelta al tajo debe hacerse dando "garantías de seguridad y salud" y aportando para ello los EPI que sean necesarios. Igualmente, ha pedido en un vídeo, recogido por Europa Press, que las directrices dirigidas a las empresas sean "claras y con base normativa" y que, si se dan incumplimientos, los afectados sepan dónde tienen que acudir.

En este sentido, desde el sindicato han precisado que este lunes no registraron "ninguna incidencia" pero, han apostillado, "es pronto" dado que muchas empresas aún no han reanudado la actividad "bien por falta de materiales de protección o por falta de protocolos", según han informado fuentes de CCOO-A a Europa Press.

Paralelamente, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha explicado que "la reincorporación de las actividades no esenciales rozan el 70 por ciento y no hubo grandes datos de incumplimientos de EPI". "Lo que sí es cierto es que las grandes constructoras no están teniendo problemas, pero sí las subcontratas, así que en aquellas que hemos detectado algunas irregularidades, se ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo", ha indicado en una nota de prensa.

Según la responsable regional de UGT, "para el sindicato es fundamental que si no hay seguridad y EPI las empresas no pueden abrir ni reanudar su actividad económica. "Vamos a tener tolerancia cero con estos incumplimientos, seremos muy tajantes para que no abran las empresas sin las condiciones sanitarias adecuadas", ha subrayado.

"Sin protección no puede haber reactivación y no vamos a permitir que el esfuerzo realizado por la ciudadanía en estas semanas no sirva para nada, porque es un gran esfuerzo el que la ciudadanía está haciendo con el confinamiento en sus casas y se ve relacionado con la tasa de contagiosidad de este virus", ha dicho Castilla.

Al hilo, ha incidido en que "los puestos de trabajo no pueden ser un lugar de contagio y esperamos que se estén dando las indicaciones oportunas para que todo el mundo conozca cómo tiene que ser este retorno". "Acaba de arrancar esta reactivación, pero vamos a estar muy vigilantes de que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales. Lo importante es encontrar un equilibrio entre la salud y la economía. Los andaluces pueden estar tranquilos porque UGT no va a dejar de estar trabajando y velando por ellos", ha concluido.