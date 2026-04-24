Un informe de la Unesco alerta de que "la escasez mundial de docentes pone en riesgo el futuro de la educación"

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CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Informe Mundial sobre Personal Docente desarrollado por la Unesco, presentado en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO), alerta de que "la falta de docentes a nivel mundial está poniendo en peligro el futuro de la educación, hasta el punto de que son necesarios 44 millones de profesionales adicionales para alcanzar, en 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 'Una educación de calidad para todos'".

Se trata de un análisis elaborado en 2025 por el Equipo Especial de Docentes (TTF) de la Unesco, editado en español y portugués por la Fundación SM, y que desde su publicación está siendo difundido en distintas universidades y administraciones públicas.

El informe ofrece una visión global sobre la situación y las necesidades del profesorado en todo el mundo y, a diferencia de otros de estudios anteriores publicados por este organismo internacional, "pone el foco exclusivamente en la función docente", ha señalado en rueda de prensa el catedrático y profesor de la Universidad de Córdoba Vicente Llorent, presidente del Comité encargado de organizar la difusión del trabajo en la UCO.

El estudio, presentado con la colaboración del Equipo Especial Internacional sobre Docentes para la Educación 2030, la Fundación SM y el Laboratorio de Investigación en Educación (Liedu) de la institución universitaria cordobesa, avisa de que "de los 44 millones de docentes adiciones que serían necesarios, 13 corresponderían a Educación Primaria y 31 a Secundaria". Además, el estudio advierte de que, "en cuatro años, sólo el 39,5% de los países (78 de 197) alcanzarán el número de docentes necesario para garantizar un acceso universal a la educación primaria".

Según este mismo informe, "Europa y América del Norte, zonas en donde las tasas de fecundidad son bajas en relación a otras partes del mundo, ocupan el tercer puesto en cuanto al número de docentes necesarios: 4,8 millones". De hecho, "un total de 35 países del territorio europeo declaran sufrir problemas de escasez de estos profesionales".

EL ABANDONO DEL PROFESORADO

Más allá de ello, el estudio califica el abandono del profesorado como "una preocupación a escala mundial". Entre 2015 y 2022, las tasas de abandono de los docentes en Educación Primaria se duplicaron en todo el mundo, pasando del 4,6 al 9%. Independientemente del nivel de renta del país, e incluso de la remuneración, la mayoría de estos profesionales abandonan la profesión durante los cinco años de ejercicio, "un dato especialmente preocupante en países como España, que adolece de una alta proporción de profesores envejecidos".

Otro de los datos relevantes, según ha relatado el director de programas de la Fundación SM, José Mª González, encargado de la difusión del informe, es que "uno de cada tres docentes declara sufrir falta de ilusión, agotamiento, ansiedad o síntomas de depresión, debido, entre otros factores, a la falta de tiempo como principal fuente de estrés". Además, el 15% de los profesionales educativos no dispone de la cualificación necesaria para desarrollar su trabajo.

El informe ha sido presentado en un acto que también ha contado con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Natividad Adamuz; el catedrático y responsable del Laboratorio de Investigación en Educación (Liedu) de la UCO, Vicente Llorent, y el rector de la institución académica, Manuel Torralbo, quien ha catalogado el estudio como "un documento pertinente, especialmente en un contexto donde la información es más accesible que nunca y en el que necesitamos conocimiento, espíritu crítico y altura de miras para discernir lo veraz y lo relevante".

En esta misma línea se ha pronunciado la decana de la facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, que ha subrayado "la necesidad de formar a profesionales comprometidos que entiendan la trascendencia de su trabajo" y ha destacado que "el informe supone no sólo un diagnóstico, sino una oportunidad para situar a la educación en el lugar que le corresponde".

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Tras la presentación de los principales resultados del estudio, ha tenido lugar un debate en torno al informe en el que se ha puesto en valor el papel crucial de la comunidad docente para liberar el potencial de cada estudiante y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Tal y como se ha puesto de manifiesto, "la escasez de docentes es un problema complejo en el que influyen múltiples factores como la motivación, la contratación, la retención, la formación, las condiciones laborales y el estatus social".

No obstante, han apuntado que "esta falta de profesorado tiene consecuencias de gran alcance, como el aumento de la carga de trabajo, la disminución de su bienestar, la desmotivación de los futuros profesionales, la persistencia de las desigualdades educativas o el aumento de las cargas financieras de los sistemas educativos.

De esta forma, el informe propone "dignificar, optimizar y valorar la profesión docente, mejorar las condiciones laborales, potenciar el desarrollo profesional y aumentar la participación del profesorado en la toma de decisiones en el liderazgo pedagógico de las instituciones educativas".

En este sentido, el estudio se erige como "una hoja de ruta para elevar el estatus de la profesión docente y una herramienta para movilizar los esfuerzos con el fin de empoderar, contratar, formar y apoyar a los docentes en sistemas educativos resilientes".

Por ello, como consecuencia del informe, se ha desarrollado un decálogo de condiciones para "transformar la educación bajo el impulso de los equipos docentes que trabaja en tres grandes ámbitos de mejora: cuidar el bienestar de los profesionales, promover una cultura de colaboración y rediseñar el desarrollo profesional docente".