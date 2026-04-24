PP incide en las 390 obras con 94 millones de inversión en infraestructuras educativas de Almería por parte de la Junta

La candidata del PP al Parlamento de Andalucía por Almería María del Carmen Castillo participa en un Foro de Educación. - PP

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP de Almería al Parlamento andaluz Carmen Castillo ha incidido este viernes en las 390 obras en infraestructuras educativas con una inversión de 94 millones de euros que la Junta de Andalucía ha acometido a lo largo de los últimos años como parte del "compromiso" del Gobierno andaluz.

En un acto en Huércal de Almería, la también coordinadora de Educación del PP-A ha apuntado que la Junta mantiene actualmente en ejecución otras 23 actuaciones entre las que se encuentran el IES de Almerimar en El Ejido, o los IES de las Marinas y Las Salinas en Roquetas de Mar.

En una nota, Castillo ha recordado que todos los centros educativos de la provincia han recibido inversiones de la Junta de Andalucía "para llegar a los 1.132 proyectos que se han llevado a cabo".

Asimismo, ha recalcado el "importante esfuerzo educativo" en materia de Formación profesional, "con nuevos ciclos adaptados a los que la provincia ha demandado". Se trata de 26.790 plazas en el presente curso, y "suponen 10.784 más plazas de las que había en 2018".

Castillo ha recordado los ciclos de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas en el IES Sol de Portocarrero, en La Cañada de San Urbano, el de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera en el IES Martín García Ramos en Albox, el grado medio en Emergencias y Protección Civil en el IES Sierra de los Filabres, Serón o el de Preimpresión Digital, en el IES Mar Serena, de Pulpí, entre otros muchos.

Además, ha destacado que Andalucía ha reducido el abandono escolar temprano a su "mínimo histórico" con "un 14,5 por ciento, lo que supone 7,1 puntos menos que en 2019 y es la primera vez que la comunidad baja del 15 por ciento".

La candidata al Parlamento andaluz por Almería ha resaltado que "esta comunidad autónoma ha alcanzado el mayor presupuesto para Educación de su historia". "El sistema educativo andaluz dispone de una inversión superior a los 9.300 millones de euros para 2026, un 47 por ciento más que en 2018. Lo que se traduce en una inversión por alumno también de récord: 5.210 euro por alumno frente a 3.463 euro en 2018".

Castillo ha recordado que Andalucía ha implantado la gratuidad de la atención socio educativa para los niños y niñas de 1 y 2 años, que permitirá que más de 130.000 familias se beneficiarán de la gratuidad en esta etapa, 21.000 más que en 2018, lo que supone un incremento del 40 por ciento.

La tasa de escolarización de 0 a 3 años ha alcanzado el 58 por ciento, 15 puntos más que 2018 y muy por encima del 33 por ciento recomendado por la Unión Europea. En la provincia de Almería 18.500 familias se van a beneficiar de la gratuidad de 1 y 2 años en las etapas de 0 a 3 años.



