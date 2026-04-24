PP ganaría el 17M en Málaga, PSOE lograría 4-5 y Vox 1-2, mientras Adelante Andalucía supera a Por Andalucía, según CIS

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MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría en la provincia de Málaga en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo y sumaría entre ocho y nueve escaños, mientras el PSOE alcanzaría entre cuatro y cinco. Por su parte, Vox lograría entre uno y dos; Adelante Andalucía uno y Por Andalucía está entre cero y uno.

Así se desprende del estudio preelectoral de estos comicios publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a una semana de que comience oficialmente la campaña electoral; una encuesta que refleja que los 'populares' bajarían con respecto a los escaños de 2022, cuando sumaron diez. Ahora el intervalo es entre ocho y nueve escaños.

Por su parte, el PSOE, según el estudio, lograría mantener los cuatro parlamentarios o, incluso, sumar uno más, ya que, la estimación es de entre cuatro y cinco.

Vox, que logró dos en las anteriores elecciones, estarían ahora entre uno y dos escaños; mientras que Adelante Andalucía, que no tenía representación por la provincia, lograría conseguir uno.

Por último, Por Andalucía en la provincia malagueña podría o bien mantener el escaño que tienen o bajar con respecto a las anteriores elecciones y no conseguir representación.

Así las cosas, el PP ganaría las elecciones en la provincia con el 44,1% de los votos y una ventaja de 14,4 puntos respecto al PSOE, que lograría el 18,5% de los sufragios.

En tercer lugar se situaría Vox, con el 9,8% de los votos y entre uno y dos escaños, manteniendo o bajando un escaño respecto a los comicios anteriores.

En cuarto lugar se situaría Adelante Andalucía, con el 7% de los votos, que no obtuvo representación por la provincia de Málaga en los anteriores comicios y ahora le otorga un escaño, por lo que aventajaría a Por Andalucía.

Por último, Por Andalucía, que en las pasadas elecciones lograron un escaño, sumaría el 5,8% de los votos, lo que representa entre un escaño o quedarse sin representación.

Por otro lado, en la región, el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 43,6% de los votos y una ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 25,8% de los sufragios y tendría entre 27 y 34 diputados.

