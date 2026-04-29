A prisión tras arrojar un kilo de heroína por la ventana del coche en una persecución policial en Linares (Jaén)

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Linares (Jaén), en una foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión después de que en el transcurso de una persecución policial arrojara por la ventana del coche una bolsa con un kilo de heroína, sustancia que una vez adulterada y preparada en dosis para su venta final al menudeo, podría haber llegado a alcanzar un valor de 150.000 euros en el mercado ilícito.

Según ha informado la Policía Nacional, la detención se produjo en una de las vigilancias y control de puntos especialmente sensibles al tráfico de droga en Linares (Jaén). Los agentes observaron un vehículo que circulaba por la carretera Pozo Ancho, a una velocidad no adecuada para la vía en cuestión.

El conductor resultó ser una persona conocida por los agentes por estar inmerso en varias investigaciones policiales. En el vehículo viajaba también un menor de edad.

Tras darle el alto, el vehículo se dio a la fuga iniciándose así una persecución en la que los agentes vieron cómo lanzaba desde la ventanilla del conductor, un bulto que pasó por encima del vehículo policial, cayendo en el arcén de la vía.

Finalmente, el vehículo fue interceptado, mientras otros agentes comprobaban que el objeto lanzado era una bolsa de color verde que ocultaba en su interior un paquete envuelto en plástico transparente, que contenía, una sustancia compacta y pulverulenta de color marrón, que resultó ser heroína.

Una vez que el detenido fue puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.