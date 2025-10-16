Inserta Empleo de Fundación ONCE recibe la Marca de Excelencia en Igualdad por parte de la Junta de Andalucía

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha sido reconocida por la Junta de Andalucía con una de las distinciones de la Marca de Excelencia en Igualdad que impulsa el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y que "visibilizan el esfuerzo de aquellas empresas que promueven la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, económico y empresarial".

Según ha informado la institución en una nota, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, acompañada por la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concha Cardesa, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, entregaron el reconocimiento a la directora general de Inserta Empleo, Ana Pilar Cruz, acompañada del director de Inserta Empleo en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López Aguado.

En esta primera edición, un total de 45 entidades han conseguido este nombramiento en un acto celebrado en el antiguo convento de Santa María de los Reyes en Sevilla. Inserta Empleo ha logrado este sello en la categoría de gran empresa, junto con otras entidades como Moeve; Magtel Operaciones; Leroy Merlin España; S.E. Correos y Telégrafos; Clece; Cruz Roja Española; Azvi; Senior Servicios Integrales; Atende Servicios Integrados SL; Integra Centro Especial de Empleo; Mitie Facilities Services SAU, Northgatearinso Granada y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Así, puso en marcha Inserta Empleo, la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que se centra en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de profesionales repartidos por 48 oficinas en toda España.