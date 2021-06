Inserta impulsa su servicio gratuito de apoyo a las personas emprendedoras con discapacidad

Archivo - Inserta Empleo de la Fundación ONCE (foto de archivo)

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entidad de Fundación ONCE para la formación y el trabajo, Inserta Empleo, ha reforzado su servicio gratuito de apoyo y asesoramiento a personas con discapacidad que deseen emprender, con el objetivo de fomentar esta forma de acceso al mercado laboral y de ayudar a los interesados, tanto en el análisis de la viabilidad de sus ideas, como en los trámites necesarios para ponerlas en marcha.

Según ha informado Inserta en una nota de prensa, "esta iniciativa, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ofrece a los emprendedores una gama de servicios específicos adaptados al estado de desarrollo de su idea".

Con el fin de atender "las distintas necesidades de las personas con discapacidad que quieran emprender", Inserta Empleo ha creado la figura del dinamizador de emprendimiento --un técnico experto en la materia que acompañará y asesorará en las etapas de desarrollo de la idea de negocio que precise--.

Entre las mismas, se incluyen la recopilación y análisis de la información disponible, el diseño del modelo de negocio, la realización del plan de empresa, la solicitud de ayudas, la puesta en marcha y seguimiento.

Además, la entidad ha informado de que acompañará al emprendedor asesorándole en los trámites de constitución, gestión de ayudas y subvenciones, infraestructuras y equipamiento "y todas aquellas acciones necesarias para conseguir que el negocio sea exitoso".

Según Inserta, "gracias a este servicio, las personas emprendedoras pueden acceder a formación específica para el desarrollo de habilidades y competencias para el emprendimiento, la generación y análisis de ideas de negocio, la definición de proyectos o el diagnóstico previo de viabilidad, entre otros".

La entidad ha señalado que "se trata de un total de 38 técnicos repartidos por 43 oficinas de Inserta Empleo ubicadas por toda España que están recibiendo formación específica sobre asesoramiento a emprendedores, modelos de gestión, análisis inicial de proyectos de emprendimiento y las herramientas de técnicas de la información y la comunicación (TIC) más novedosas".

Los interesados podrán dirigirse al dinamizador de empleo en Sevilla de Inserta (calle Leonardo da Vinci, 13. Isla de la Cartuja. Pabellón Fundación ONCE.) o llamar de lunes a jueves --de 8,00 a 15,00 y de 16,00 a 18,00-- y viernes --de 8,00 a 15,00--. Otras vías son la atención telefónica --95 446 03 95-- o por correo electrónico --'jrjimenez.inserta@fundaciononce.es'--.

PROGRAMA Y DATOS

En paralelo, Fundación ONCE e Inserta Empleo apoyan el emprendimiento a través del programa Por Talento Emprende. En el periodo de ejecución 2018-2022, Fundación ONCE destinará 2,6 millones de euros para impulsar el emprendimiento de personas con discapacidad. Desde 1988 Fundación ONCE ha prestado ayuda a más de 1.800 emprendedores con discapacidad.

Según recoge el Informe 6 del Observatorio del Mercado de Trabajo de las personas con discapacidad en España (Odismet), en el país más de 50.000 personas con discapacidad trabajan por cuenta propia, lo que equivale a una tasa del 10,4 por ciento. En su gran mayoría (69,4 por ciento) se trata de autónomos sin asalariados.

La tasa de autoempleo de las personas con discapacidad se sitúa cinco puntos por debajo de la referida a la población general (15,4 por ciento). Atendiendo a la evolución de la tasa de autoempleo desde el 2008 se observa que el dato de la población con discapacidad es inferior al de la población general en todos los ejercicios analizados. El colectivo alcanza su techo en 2008, mientras que en la población general 2013 constituye el año de mayor actividad por cuenta propia, según Inserta.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.