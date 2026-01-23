Interrumpida la circulación de trenes entre Montoro y Villa del Río (Córdoba) por agua en la infraestructura

Archivo - Tren de Media Distancia - ARCHIVO

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias de los últimos días en Andalucía ha provocado un incidente ferroviario en la provincia de Córdoba que provoca que esté interrumpida la circulación de trenes en la línea Linares-Baeza.

Según informa en sus redes sociales el administrador de infraestructuras, Adif, "se encuentra interrumpida la circulación entre Montoro y Villa del Río (tramo Córdoba - Linares-Baeza por acumulación de agua en la infraestructura".

Adif ha añadido que se está trabajando para solucionar este problema "a la mayor brevedad posible".

Esta situación se suma al corte desde la noche del domingo con motivo del grave accidente entre los dos trenes a la altura de Adamuz, también en Córdoba.

Por este motivo, Renfe activaba este pasado lunes, 19 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad y que, según detallaba, se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

La lluvia también ha provocado en la provincia cordobesa el corte de la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán en la provincia de Córdoba por el desbordamiento del arroyo Salado. Según ha indicado en su cuenta de X, el citado corte se produce concretamente en los kilómetros 4 y 6 de esta vía.

Ante esta situación, desde el 112 han recordado que no se cruce por zonas inundadas aunque se conozca el terreno y se eviten riesgos.

Este corte viario se produce cuando en la zona se han vivido jornadas de lluvias persistentes, aunque en la provincia cordobesa no hay avisos meteorológicos para esta jornada.