Renfe establece un plan de transporte por carretera tras caer un muro por las lluvias en la vía entre Córdoba y Jaén

Archivo - Estación de Villa del Río. - ADIF - Archivo

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establecido este viernes un servicio alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes Media Distancia que discurren entre Córdoba y Jaén a causa de las condiciones meteorológicas adversas de las últimas horas, que han provocado la acumulación de agua sobre la vía entre ambas ciudades y el desprendimiento en un muro de contención.

Así lo han confirmado fuentes de Adif a Europa Press, detallando que se encuentra interrumpida la circulación desde las 3,47 horas de este viernes entre las localidades cordobesas de Villa del Río y Montoro (tramo Córdoba-Linares-Baeza).

Como consecuencia de esta incidencia, Renfe ha dispuesto medios alternativos para garantizar la movilidad de los viajeros de los servicios de Media y Larga Distancia afectados. De este modo, se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Córdoba para los trenes de Media Distancia que circulan en este tramo; entre Córdoba y Alcolea para los servicios de Proximidad, y entre Córdoba y Andújar y/o Alcázar de San Juan para el Alvia Cádiz-Barcelona de las 7,35 horas.

Renfe ha lamentado "las molestias causadas por esta incidencia a los viajeros a los que está informando a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales".