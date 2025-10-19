Intervenidas casi una treintena de armas en un puesto de venta ambulante de la feria de Baena (Córdoba)

BAENA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha intervenido un total de 29 armas prohibidas, conforme al Reglamento de Armas vigente, en un puesto de venta ambulante instalado durante la feria y fiestas de la localidad cordobesa de Baena.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los agentes denunciaron al titular del puesto como presunto autor de varias infracciones a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y en el Reglamento de Armas.

Los hechos ocurrieron durante un servicio de Seguridad Ciudadana desarrollado en el recinto ferial, donde los guardias civiles detectaron un puesto en el que se exhibían armas blancas para su venta. Tras inspeccionar el material, comprobaron que 29 de las armas expuestas estaban catalogadas como prohibidas, por lo que fueron intervenidas y depositadas en la Intervención de Armas de Montilla.

La Guardia Civil ha remitido a la autoridad competente los correspondientes expedientes de denuncia instruidos al titular del puesto.