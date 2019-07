Moreno: "Como andaluz y español, no me gusta un Gobierno con populistas y radicales de izquierda"

Actualizado 22/07/2019 13:27:55 CET

CÓRDOBA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que él quiere que haya un Gobierno en España, pero que sea "estable" y no vaya a durar sólo un año o dos, y ha advertido de que, como andaluz y español, no le gusta un Ejecutivo con "populistas y radicales de izquierda", en referencia a una posible entrada de Podemos.

Durante su intervención ante el Consejo Andaluz de Alcaldes del PP-A celebrado en Córdoba, ha querido dejar claro que desea que haya un Gobierno en España que sea estable, que no que vaya a durar sólo un año y medio o dos años, y ha apuntado que no desea un gobierno "cargado de populismos ni con cheques en blanco a los partidos independentistas", porque no es bueno para España ni para Andalucía.

Ha expresado que "claro" que quiere un Gobierno en España porque hay limitados convenios y proyectos de la Junta que necesitan del respaldo de la administración central, además de financiación.

"Pero no quiero un Gobierno a cualquier precio", ha indicado Moreno, quien ha apuntado que, evidentemente, la responsabilidad es de quien ha ganado las elecciones legítimamente, el PSOE, que le corresponde hacer ese Gobierno. "Pero como andaluz y español, no me gusta un Gobierno con populistas y radicales de izquierda en Gobierno, limitando probablemente el crecimiento y libertad de desarrollo del país", ha dicho.

Ha manifestado que tampoco le gusta un Ejecutivo que esté "secuestrado por los independentistas" y que a la hora de sacar adelante leyes o presupuestos, "pasen cheques que sean imposibles de pagar en términos de dignidad para el conjunto de nuestro país".

Moreno ha manifestado que frente a la situación de inestabilidad que existe hoy a nivel nacional y en otras comunidades, en Andalucía hay un Gobierno, que forman PP-A y Ciudadanos (Cs), "estable, sólido. y sensato", que piensa en el conjunto de los andaluces y no sólo en una parte.

Ha defendido que su Gobierno tiene una "hoja de ruta" clara que echa en falta en el proyecto del futuro Gobierno de España que quiere impulsar Pedro Sánchez y en los de otras comunidades.

Juanma Moreno tiene previsto hacer la próxima semana en el Palacio de San Telmo un balance de los seis primeros meses de su Gobierno, que se han cumplido en estos días.