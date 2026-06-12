Investigado por arrojar a un contenedor tres cachorros que acabaron muriendo en Encinas Reales (Córdoba)

Uno de los cachorros que fueron arrojados al contenedor. - GUARDIA CIVIL

ENCINAS REALES (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El Seprona de la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra los animales tras esclarecer el abandono de tres cachorros de perro recién nacidos, localizados en el interior de un contenedor de basura soterrado en la localidad de Encinas Reales (Córdoba) y que acabaron falleciendo.

Según informa la Benemérita en una nota, la investigación se inició el pasado mes de noviembre tras recibir el aviso de varios ciudadanos y miembros de la asociación protectora de animales 'Patitas Solidarias' alertando del hallazgo de varios cachorros de perro recién nacidos en una bolsa de basura que había sido arrojada a un contenedor de residuos soterrado.

En el interior de la bolsa fueron encontrados tres cachorros de perro de muy corta edad, uno de los cuales ya había fallecido cuando fue rescatado, presentando los otros dos un estado de extrema debilidad. A pesar de los esfuerzos realizados por personal veterinario y voluntarios para intentar salvarles la vida, los tres ejemplares terminaron falleciendo como consecuencia de las condiciones derivadas de su abandono.

Las gestiones de inspección e investigación desarrollada por los agentes del Seprona, además de la colaboración ciudadana recibida, permitieron identificar el origen de los animales y reunir los indicios necesarios para determinar la presunta implicación de la persona ahora investigada.

La Guardia Civil ha recalcado que el abandono de animales, especialmente cuando pone en peligro su vida o provoca su muerte, constituye una conducta tipificada en el Código Penal y puede llevar aparejadas penas de prisión, así como la inhabilitación especial para la tenencia de animales.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección y el bienestar animal, así como pretende concienciar a la población sobre la responsabilidad que conlleva la tenencia de animales de compañía. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.