Investigado un cazador por abatir de forma irregular a un macho de cabra montés en Valdepeñas de Jaén

Cadáver de la cabra montes abatida. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un cazador como presunto autor de un delito contra la fauna por abatir de forma irregular un ejemplar macho de cabra montés durante una cacería autorizada de jabalí, desarrollada en el término municipal de Valdepeñas de Jaén.

Las actuaciones se iniciaron cuando los agentes localizaron el cadáver de un ejemplar joven de macho montés, que estaba decapitado y presentaba heridas por arma de fuego, según ha informado este jueves el Instituto Armado.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación, con la correspondiente inspección técnico-ocular del lugar, con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar al responsable de la muerte del animal.

Las pesquisas permitieron determinar que el abatimiento del ejemplar se produjo durante una cacería autorizada de jabalí celebrada días antes, así como identificar al cazador que presuntamente realizó el disparo.

En la actuación, realizada por agentes de la Comandancia de Jaén, ha sido intervenido el rifle con el que se efectuó el disparo y el cuchillo utilizado para seccionar la cabeza del animal. Había sido cortada presuntamente para utilizarla como trofeo y se ha recuperado también.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, según ha concluido la Guardia Civil.