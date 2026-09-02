Investigado el conductor de un camión por quintuplicar la tasa de alcohol cuando circulaba por la A-4, en Santa Elena

Un agente de la Guardia Civil junto al camión que conducía el investigado. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo articulado que circulaba por la A-4, a su paso por Santa Elena (Jaén), con una tasa de alcohol en aire espirado cinco veces superior a la permitida para este tipo de profesionales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de agosto en el marco de un dispositivo preventivo de seguridad vial establecido por agentes del Destacamento de Tráfico de Bailén en la autovía, a la altura del citado municipio.

Sometieron al conductor de un vehículo articulado de 40 tonaladas a la prueba de detección de alcohol en aire espirado, dando como resultado una tasa de 0,84 miligramos por litro en la primera prueba y de 0,75 mg/l en la segunda, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

De esta forma, quintuplicaba la tasa máxima permitida para los conductores profesionales en este tipo de vehículos, que es de 0,15 mg/l de aire espirado. Además, el hombre presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Por ello, los agentes procedieron a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas con tasas superiores a 0,60 miligramos/litro, está recogido como delito en el artículo 379 del Código Penal.

Puede ser castigado con la pena de presión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Desde la Guardia Civil se ha recordado que la conducción bajo los efectos de alcohol constituye una de las principales causas de siniestralidad en carretera. Pone en grave riesgo la seguridad propia y la del resto de usuarios de la vía, que se agrava en los casos de vehículos como el que manejaba este hombre. Por ello, insiste en la importancia de respetar las normas de tráfico y evitar el consumo de alcohol si se va a conducir.