Investigadores de la OCDE se reúnen en España para abordar los desafíos globales de la producción sostenible de trigo.

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valencia y Córdoba han acogido del 1 al 3 de octubre la celebración del taller internacional 'Strategic Collaboration for Sustainable Wheat Production: Addressing Global Challenges in the OECD' (Colaboración estratégica para la producción sostenible de trigo: Desafíos globales en la OCDE).

Según ha informado el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba, ha sido un encuentro científico de alto nivel que ha reunido a más de 70 investigadores, responsables de programas de mejora genética, tecnólogos de alimentos y expertos en sostenibilidad procedentes de 12 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluyendo Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Irlanda, Turquía, Chile, Estados unidos y España, entre otros.

El evento, patrocinado por el 'OECD Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems' (Programa de investigación cooperativo: Agricultura sostenible y sistemas alimentarios de la OCDE), ha sido coordinado por la 'Conexión Trigo' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y ha contado con el apoyo del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) en Valencia y del IAS-CSIC en Córdoba.

Durante tres días, los participantes han debatido los avances más recientes en genómica, edición génica, fenómica y mejora de la calidad nutricional del trigo, destacando el papel de este cereal como cultivo estratégico frente al cambio climático, la seguridad alimentaria y las nuevas demandas de los consumidores.

Entre las ponencias principales, el doctor Simon Griffiths (John Innes Centre, Reino Unido) ha analizado el impacto de las tecnologías ómicas en la evolución del trigo moderno; el doctor Richard Cuthbert (Agriculture and Agri-Food Canada) ha presentado los progresos en selección genómica aplicada a la obtención de nuevas variedades, y la doctora Francisca Castillo (Neocrop Technologies, Chile) ha expuesto los primeros casos de trigo editado por Crispr aprobado para comercialización en América Latina.

Las sesiones han aboradado temas clave, como la resiliencia frente a sequía y altas temperaturas, la adaptación al cambio climático, la digitalización de la agricultura y la producción de alimentos más saludables y sostenibles. También se ha discutido el potencial de la inteligencia artificial, el fenotipado de alta precisión y las nuevas técnicas genómicas para acelerar el desarrollo de variedades más productivas, resistentes y con mejor valor nutricional.

Una de las coordinadoras del encuentro, Rosa María Morcuende, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa-CSIC), ha resaltado "la importancia del estudio de variedades tradicionales, adaptadas localmente, porque constituyen una fuente de diversidad genética, que junto a la integración de técnicas de fenotipado de alto rendimiento y otras tecnologías ómicas son esenciales para la identificación de caracteres de tolerancia al estrés, que pueden ser de utilidad para desarrollo de variedades de trigo más resilientes a los desafíos climáticos y así garantizar la seguridad alimentaria".

Este evento es un ejemplo de cooperación científica internacional impulsada por la OCDE, reforzando los lazos entre grupos de investigación y empresas del sector del trigo. Según el también coordinador del evento, Francisco Barro (IAS-CSIC), "esta reunión demuestra que la colaboración científica es esencial para afrontar los retos globales de la producción agrícola sostenible y garantizar el futuro del trigo como alimento básico".

De hecho, una de las conclusiones más importantes del encuentro es la necesidad de armonizar el concepto de sostenibilidad entre los países de la OCDE, para tener un marco de referencia común.