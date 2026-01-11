Investigan en Córdoba a un conductor por circular por la autovía A-4 en sentido contrario

Imagen de la autovía A-4. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba ha llevado a cabo la investigación de un conductor por circular por la autovía A-4 en sentido contrario. Los hechos han tenido lugar el pasado día 7 de enero, cuando se produjo un siniestro vial entre un vehículo todoterreno conducido por la persona investigada, el cual, según avisos de otros usuarios, llevaba circulando cinco kilómetros en sentido Cádiz haciéndolo por los carriles sentido Madrid, y un vehículo articulado que lo hacía de forma correcta, produciéndose a consecuencia de la misma sólo daños materiales.

Personados en el lugar de los hechos componentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba, se ha procedido a realizar las pruebas de alcoholemia y de drogas a los dos conductores implicados, resultando positiva en alcohol la realizada al conductor del vehículo que circulaba en sentido contrario, el cual arrojó una tasa de 0,89 mg de alcohol por litro de aire espirado, más del triple de lo permitido, según ha informado el instituto armado en una nota.

Por tal motivo, la Guardia Civil ha procedido a investigar a esta persona, de 72 años de edad, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, de conducción temeraria y de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, las cuales serán entregadas a la Autoridad Judicial.

La persona investigada se enfrenta a penas de prisión de nueve meses a dos años y medio, de multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y de privación del permiso de conducción de un año y medio a ocho años.