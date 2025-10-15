Investigan en El Viso (Córdoba) a una mujer por robar cableado de cobre del alumbrado público

EL VISO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 24 años de edad, vecina de Puertollano (Ciudad Real), como presunta autora de un delito de hurto de cableado de cobre del alumbrado público de la localidad cordobesa de El Viso.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de El Viso, de que se había cometido un hurto de cableado de cobre del alumbrado público de la localidad. Inmediatamente, los agentes se trasladaron al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del hurto, la identificación y localización de los presuntos autores del mismo.

Las primeras investigaciones permitieron localizar en el interior de una vivienda de Torrecampo (Córdoba), abandonada por los inquilinos causando desperfectos, cableado de cobre, que se pudiera corresponder con parte del sustraído. Las gestiones practicadas permitieron averiguar que el cableado localizado en la vivienda era parte del que había sido sustraído de las farolas del alumbrado público de El Viso.

Ante ello, la Guardia Civil centró sus sospechas sobre las personas que habían estado habitando la vivienda en la que se encontró el cableado de cobre y, tras obtener indicios suficientes de su participación en el hurto, procedió a la investigación de una de ellos, de 24 años de edad, con residencia en Puertollano, como presunta autora de un delito de hurto de cableado de cobre.

La Guardia Civil continúa las gestiones para la localización del otro presunto autor. El desarrollo de la investigación ha permitido recuperar parte del cableado sustraído. La investigada y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.