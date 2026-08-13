El IPC sube al 3,3% en Andalucía en julio, cinco décimas más que el mes anterior

Archivo - Detalle de un ticket de la compra en un mercado de abastos en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,3% en Andalucía en julio en tasa interanual, cinco décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,3% más que en julio de 2025 (+1,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5% más (+0 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,8% más (+1,6 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,4% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadasa fueron las subidas fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,8% (-0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0 puntos); información y comunicaciones, un 2% (+1,9 puntos) y sanidad, un 2% (-0,1 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).