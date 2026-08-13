Sindicatos lamentan la subida de los combustibles y señalan que la inflación "empobrece a la población"

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SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía han lamentado la subida de la luz y los combustibles, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ante esto, han señalado que la inflación "empobrece a la población" y "ponen en riesgo la economía de las familias trabajadoras".

Por su parte, la Secretaria de Juventud de Comisiones Obreras Andalucía, María Núñez, ha advertido de que "esta escala de precios está empobreciendo a la población" tras analizar los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de julio desde la organización sindical.

Según ha explicado, la inflación ha alcanzado el 3,3% en Andalucía, "es decir, cinco décimas más que el mes anterior", mientras que los precios acumulan ya una subida del 2,3% en lo que va de año, confirmando que "el coste de la vida sigue disparado y que las familias trabajadoras continúan perdiendo poder adquisitivo".

Ha señalado que "lo más preocupante es que vuelven a enquecerse cuestiones básicas para la vida cotidiana, como son el transporte, que suben un 6,3%, la vivienda, la electricidad, el agua, el combustible, que suben un 4,8% y los restaurantes y alojamiento, que suben un 5%", lo que supone que "vivir, desplazarse o simplemente disfrutar de unos días de descanso cuesta cada vez más".

Bermudo ha subrayado que "veranear se está convirtiendo en un artículo de lujo y cada vez más personas tienen dificultades para llegar al fin de mes, pagar el alquiler o afrontar los gastos esenciales", una situación que ha calificado de especialmente preocupante para el colectivo joven.

Ha insistido en que esta coyuntura económica "afecta especialmente a la gente joven, con salarios más bajos, mayor precariedad laboral y una vivienda inaccesible", lo que supone un obstáculo importante para el futuro de este colectivo.

La representante sindical ha manifestado que "la inflación supone una barrera más para emanciparse y desarrollar un proyecto de vida propio", razón por la cual ha reclamado medidas urgentes desde las administraciones públicas.

Desde Comisiones Obreras Andalucía ha reclamado "políticas decididas de contención de precios, especialmente en vivienda y energía", sectores que considera prioritarios en la agenda política.

Asimismo, ha solicitado "medidas que impulsen los salarios para que las personas trabajadoras no sigan perdiendo capacidad de compra" ante la erosión del poder adquisitivo que ha documentado.

Bermudo ha concluido su intervención con una reflexión crítica sobre la situación económica actual, afirmando que "no podemos normalizar que la riqueza crezca mientras que cada vez cuesta más vivir con dignidad".

Por otro lado, desde UGT-A, la secretaria de Política Sindical, Clara de la Colina, ha reclamado una "nueva etapa de mejora salarial" para la clase trabajadora andaluza ante la escalada de precios que vuelve a sustentarse "en productos de primera necesidad". "Los precios vuelven a subir y el incremento vuelve a sustentarse en productos de primera necesidad para la clase trabajadora andaluza", ha afirmado De la Colina.

La dirigente sindical ha puesto el acento en la crisis energética como factor determinante en el deterioro de las economías domésticas. "Ahora que aclimatar nuestros hogares resulta fundamental ante las olas de calor, el precio de la electricidad vuelve a hacer estragos en las economías domésticas", ha señalado, subrayando que este contexto hace necesario impulsar incrementos salariales.

De la Colina ha destacado que las condiciones económicas en Andalucía permiten avanzar en esta dirección, ya que "las empresas andaluzas están registrando una evolución positiva de su actividad y de sus beneficios". Asimismo, ha apuntado que "el mercado laboral continúa mostrando signos de fortaleza", lo que a su juicio justifica que "esa riqueza llegue también a quienes la generan cada día con su trabajo".

La secretaria de Política Sindical ha vinculado la mejora salarial con la cohesión social de la región. "La estabilidad y la cohesión social pasa por distribuir de forma más justa los frutos del crecimiento económico y avanzar hacia una Andalucía con menos desigualdad y más cohesión social", ha manifestado De la Colina.

De la Colina ha esbozado el modelo de sociedad que defiende UGT Andalucía, basado en la reducción de desigualdades. "Queremos un modelo de sociedad en el que el crecimiento económico sirva para reducir desigualdades en la que la transición ecológica y digital genere empleo de calidad", ha explicado la dirigente sindical.

La representante de UGT ha insistido en que los servicios públicos deben mantener su papel como garantes de la igualdad de oportunidades. "Los servicios públicos continúen actuando como el principal factor de igualdad de oportunidades y en la que nadie se quede atrás por razón de su salario, de su edad, de su sexo o de su lugar de residencia", ha añadido De la Colina en su intervención.

De esta forma, ha reafirmado el compromiso de UGT con el diálogo social y la negociación colectiva como herramientas fundamentales para mejorar las condiciones laborales. "Desde UGT seguimos trabajando, porque allí donde existe negociación colectiva fuerte, representación sindical y diálogo social, existen mejores salarios, más derechos y una mayor protección frente a la incertidumbre económica", ha concluido la secretaria de Política Sindical.