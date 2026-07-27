La Iruela (Jaén) reforzará la presencia de la Guardia Civil ante el aumento de población en verano

Junta Local de Seguridad de La Iruela - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO JAÉN

LA IRUELA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta Local de Seguridad de La Iruela (Jaén) ha coordinado un dispositivo que incluye un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil para el periodo estival, una época en la que la localidad registra un importante incremento de población y de visitantes, especialmente en la pedanía de Arroyo Frío, uno de los principales destinos turísticos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y el alcalde de La Iruela, Daniel Sánchez, han copresidido este lunes la reunión donde han participado también responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local para analizar las necesidades del municipio de cara a los meses de mayor afluencia turística y así garantizar una respuesta eficaz.

El subdelegado del Gobierno ha destacado la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ofrecer la mejor atención a vecinos y visitantes durante los meses de verano, subrayando que la coordinación institucional resulta "esencial" para garantizar un entorno seguro.

Por su parte, el alcalde de La Iruela ha agradecido la colaboración del Gobierno de España y el compromiso de la Guardia Civil para adaptar los recursos disponibles al notable aumento de población que experimenta el municipio durante la temporada estival, especialmente en Arroyo Frío.

Finalmente, la Junta Local de Seguridad ha puesto de manifiesto el compromiso de todas las administraciones de mantener una coordinación permanente que permita responder con eficacia a las necesidades de seguridad derivadas del incremento de la actividad turística, favoreciendo así el normal desarrollo de la temporada de verano y la protección de residentes y visitantes.