IU Andalucía encara 2026 con el objetivo de "expulsar" a Moreno de la Junta: "Con Maíllo de candidato, todo es posible"

Izquierda Unida Andalucía (IU-CA) encara este próximo año 2026, que será electoral en la comunidad autónoma, con el "objetivo claro" de "expulsar" de la Junta a su presidente actual y líder del PP-A, Juanma Moreno, y confía en que, con Antonio Maíllo como candidato al frente de la coalición 'Por Andalucía' en los comicios autonómicos, "todo es posible".

Así lo ha manifestado la coordinadora andaluza de IU en su informe político aprobado en la mañana de este domingo, según ha informado en una nota la federación de izquierdas, que considera que "si Por Andalucía hace bien las cosas, sin duda va a aguar la fiesta a los especuladores que se han beneficiado estos años del gobierno de Moreno Bonilla".

"Tenemos el mejor candidato y tenemos unidad de fuerzas políticas", defienden desde IU para poner de relieve que la candidatura de Antonio Maíllo, adoptada "por unanimidad" entre las fuerzas que confluyen en Por Andalucía --IU-CA, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz--, ha supuesto "un auténtico revulsivo en las bases electorales" y ha generado "nuevas expectativas".

Para lograr sus objetivos, la estrategia electoral de IU-CA se articulará en torno a la defensa de la sanidad pública, denunciando las "privatizaciones encubiertas y la crisis asistencial provocadas por el Gobierno del PP".

Para la dirección de IU Andalucía que lidera Toni Valero, la crisis de los cribados de cáncer de mama ha sido "el catalizador de una indignación popular latente", provocando una "quiebra de confianza irreversible" en Moreno.

Junto a la sanidad, IU-CA "centrará su precampaña y campaña en la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda frente a la especulación, los problemas del mundo rural y la limpieza en la gestión pública, en contraste con las prácticas corruptas del Partido Popular".

ESTRATEGIA DE PRECAMPAÑA

Para ello, Por Andalucía ha iniciado ya el proceso participativo de elaboración programática, con un primer encuentro sobre la escuela pública y otro programado sobre sanidad pública para la primera quincena de enero. Para IU, este proceso "ya nos sitúa en precampaña" y apuesta por "intensificar la agenda de actos públicos".

La estrategia aprobada por la Coordinadora Andaluza de IU-CA incluye la incorporación de voluntarios al proceso político, ofreciendo "herramientas de acción política y fórmulas flexibles de participación para que mucha gente que tiene ganas de contribuir al cambio político pueda hacerlo con Por Andalucía".

También prevé capacitar a la militancia para la "agitación virtual militante" de cara a disputar la precampaña y campaña "no solo en la calle sino, también, en las redes sociales".

El mensaje central de la campaña será "Andalucía es rica, pero los especuladores roban nuestra riqueza", que busca instalar "la oposición entre el cuidado de lo común y el 'sálvese quien pueda'".

Para IU, Por Andalucía debe erigirse en "la referencia política útil y necesaria para defender los intereses de las familias trabajadoras andaluzas".

La coordinadora ha defendido que "el papel de IU-CA ha sido crucial para la continuidad de Por Andalucía como espacio de confluencia y unidad de las izquierdas en Andalucía".

Tras las primarias internas que designaron a Ernesto Alba como candidato de IU, la decisión "consensuada de todas las fuerzas" por Antonio Maíllo demuestra que "IU-CA ha puesto lo mejor de sí para garantizar un cambio político en Andalucía, porque nuestra tierra va por delante, y porque aquí se empieza a decidir el futuro del país".

Desde IU Andalucía reivindican que están "cumpliendo con la gente que quiere poner un gobierno al servicio de las familias trabajadoras andaluzas, no un gobierno que sea la marioneta de los especuladores".