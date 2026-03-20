IU anuncia su abstención al Presupuesto de Diputación de Córdoba tras "incorporar 25 millones para los municipios"

Los diputados de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz y José Manuel Cobo. - IU

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz, ha anunciado este viernes que su grupo se abstendrá en el próximo Pleno de Presupuestos, lo que permitirá la aprobación de las cuentas del Gobierno provincial del PP, tras lograr "incorporar un total de 25 millones de euros, entre presupuesto y remanentes, destinados a los municipios de la provincia", lo que supone "un incremento de ocho millones de euros respecto al ejercicio anterior".

Según ha indicado IU en una nota, Ruiz ha explicado que esta decisión es fruto de "un intenso trabajo, un trabajo de hormiguita, un trabajo siempre pensando y poniendo en primer lugar las necesidades del territorio, las necesidades de los municipios, las necesidades al fin y al cabo, de los vecinos" de la provincia.

Así, ha señalado que Izquierda Unida ha situado como eje central de su negociación "el refuerzo del municipalismo, priorizando que los ayuntamientos cuenten con recursos suficientes para atender tanto sus necesidades ordinarias como las extraordinarias derivadas de los daños provocados por las borrascas".

En este contexto, ha adelantado la abstención de su grupo en el próximo Pleno de presupuestos, subrayando que esta posición responde a la voluntad de ser "una fuerza política útil", pues "Izquierda Unida es un espacio político y social que está y estará siempre al servicio de las personas y del territorio, al servicio del municipalismo, que es al fin y al cabo lo que permite mejorar la vida de las personas".

Según ha explicado, el acuerdo alcanzado con el Gobierno provincial permitirá que los municipios dispongan de 25 millones de euros para desarrollar políticas públicas y mejorar la vida de la ciudadanía. Se trata de un acuerdo que va a "llevar a los municipios 25 millones de euros para que puedan tener autonomía y capacidad de gestión", ha destacado Ruiz, recordando que "en 2025 esta cifra fue de 17 millones".

Asimismo, Izquierda Unida ha logrado "incorporar medidas para fortalecer las empresas públicas que prestan servicios esenciales como el agua y la recogida de residuos, Emproacsa y Epremasa", así como "reforzar el Consorcio Provincial de Bomberos, dotándolo de más recursos para mejorar tanto sus condiciones laborales como su capacidad operativa".

En materia de Memoria Democrática, la portavoz de IU ha remarcado que "el acuerdo incluye partidas destinadas a continuar con las exhumaciones, apoyar el trabajo de la Cátedra de la Universidad de Córdoba y respaldar a los colectivos memorialistas de la provincia".

Ruiz ha reconocido que su formación "no comparte" gran parte del presupuesto, pero ha defendido la abstención como una decisión "responsable" desde la oposición. A pesar de no estar de acuerdo "con muchas cosas de las que irán en ese presupuesto", desde la oposición tienen que ser "lo más útiles posible para dar las respuestas que los vecinos necesitan".

Para concluir, ha puesto en valor la "altura de miras" de IU, que ha "priorizado las necesidades de los municipios y de la ciudadanía frente a posiciones de bloqueo, como la del PP en otras administraciones, apostando por el diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitan mejorar la vida de las personas". Finalmente, la portavoz ha señalado que el próximo Pleno evidenciará la "capacidad política" para alcanzar acuerdos útiles, subrayando que Izquierda Unida "es el espacio responsable, útil, que da respuesta y es garantía para la vida de las personas".