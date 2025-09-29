IU critica el "desastre" de la dependencia en Andalucía: "A Moreno el único jubilado que le preocupa es Schwarzenegger"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en una reunión con representantes de los sindicatos UGT y CCOO para abordar la situación de la dependencia. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha descrito este lunes como un "desastre" el estado en el que, en su opinión, se encuentra el sistema de la dependencia en la comunidad autónoma, y al respecto ha comentado que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "parece que el único jubilado que le preocupa es Schwarzenegger".

El también diputado nacional de Sumar se ha pronunciado así en una atención a medios tras mantener una reunión en Sevilla con representantes de las federaciones de pensionistas de CCOO y UGT Andalucía para abordar la situación de la dependencia en Andalucía, y después de que el conocido actor Arnold Schwarzenegger participase este pasado fin de semana como invitado de honor de la San Diego Comic Con que se ha celebrado en Málaga con apoyo de la Junta, y a la que también asistió Juanma Moreno.

Toni Valero ha comentado que en dicha reunión "se ha evidenciado" que "la situación de la dependencia en Andalucía es un desastre", y "parece que a Moreno Bonilla el único jubilado que le preocupa es Schwarzenegger, porque no le preocupan" las personas "mayores andaluzas".

El dirigente de IU ha vinculado esta situación con una cuestión de "infrafinanciación", de que por parte de la Junta de Andalucía "no se ponen los recursos necesarios, a pesar de que el Gobierno de coalición" del PSOE y Sumar en España "ha triplicado las transferencias para que se atienda a los mayores, acorde a lo que dice la ley", según ha remarcado Toni Valero, que en esa línea ha denunciado que "el Gobierno andaluz ha recortado" en esta materia, "y las consecuencias son dramáticas", ha advertido.

Así, el representante de IU ha lamentado que "en Andalucía lideramos las listas de espera", con "hasta 574 días de media de espera para recibir una ayuda a la dependencia", y ha subrayado al respecto que "se están muriendo nuestros mayores sin recibir la ayuda".

Además, en Andalucía "no hay plazas suficientes en las residencias", tanto públicas, como "privadas o concertadas", por lo que "se está vulnerando el derecho a los mayores a tener una ancianidad digna, a vivir dignamente en los últimos años que se merecen vivir con toda la dignidad", según ha continuado manifestando Toni Valero.

Dicho esto, ha criticado que Moreno está respondiendo a esta situación "como hace con otras cosas"; es decir, "lo primero es echando balones fuera, confrontando y mintiendo, y por eso ha aprobado ese decreto de simplificación que está retrasando las ayudas", a la vez que "pretende maquillar las cifras", según ha abundado.

Valero ha acusado además a Moreno de intentar "enfrentar a los jóvenes con los mayores", y ha reprochado que el presidente dijera "en una entrevista este verano que nuestro sistema sanitario público ya no podría responder como antes a lo que cubría porque es que nuestros mayores gastan mucho".

Según ha censurado el líder de IU, el presidente de la Junta "se introduce" así "en el marco de la ultraderecha intentando enfrentar a jóvenes contra mayores, cuando lo que tiene que hacer es cumplir con la Ley de Dependencia", que actualmente "incumple" y que "es un derecho, un pilar fundamental de nuestro Estado del Bienestar", según ha aseverado.

POR UN "CAMBIO DE MODELO" EN ANDALUCÍA

En ese punto, Toni Valero ha reivindicado que "en Andalucía hace falta un cambio de modelo, y nosotros nos comprometemos a eso", ha apostillado el dirigente de IU, que ha incidido en denunciar que "el modelo del Partido Popular es un fracaso, porque deja a nuestros mayores en la cuneta, porque concibe el derecho como un negocio", de forma que parte de la premisa de que "uno puede vivir dignamente en sus últimos años si tiene para pagárselo y, si no, no".

"Nuestro modelo va en la línea opuesta a la del Partido Popular", según ha subrayado el coordinador de IU Andalucía, que ha reivindicado así que hace falta "financiación pública suficiente para garantizar un derecho y, cómo no, hace falta" que éste "sea gestionado desde lo público, porque hay mucha precariedad y mucha externalización en las empresas que gestionan la dependencia".

En ese punto, ha criticado que "estamos viendo cómo la Junta de Andalucía ni siquiera fiscaliza la gestión de esas empresas", de tal manera que "vemos cómo mayores en muchas residencias, o en su atención domiciliaria, no están con todo el buen trato que deberían recibir porque la Junta de Andalucía se ha desentendido".

Al hilo, ha criticado que el PP "rechace una quita de deuda" como la que ofrece el Ministerio de Hacienda "cuando hacen falta tantos recursos en Andalucía" que, "según dice" el Gobierno de la Junta, "no tiene" la administración autonómica, "pero sí tiene para atender a nuestros mayores", según ha incidido en subrayar Toni Valero.

El representante de IU ha concluido señalando que su formación apuesta por que "se dé un plan de choque que ponga en dignidad la vida de nuestros mayores, porque es una cuestión de justicia" y de "ética en la cual todos estamos de acuerdo", y también porque "esto no solo es bueno para nuestros mayores", sino también "para todas las familias andaluzas", en las que, "lamentablemente, casi siempre son mujeres las que acaban a cargo de familiares en situación de dependencia", y que "están asfixiadas, detrayendo de sus recursos cuanto tienen para poder atender a sus mayores", a quienes "la Junta de Andalucía ha dejado en el rincón de pensar", según ha seguido criticando.

Toni Valero ha finalizado así argumentando que "un plan de choque es el primer paso para un cambio de modelo", que es el que desde IU quieren "implantar en Andalucía, para que efectivamente se cumpla la Ley de Dependencia y nuestros mayores tengan unos últimos años con toda la dignidad que se merecen", ha zanjado.