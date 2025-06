IU critica en Lucena (Córdoba) la situación "crítica" de los centros educativos públicos por "falta de climatización"

LUCENA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, y el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), Miguel Villa, han criticado este lunes, a las puertas del CEIP Antonio Machado, la situación "crítica" en la que se encuentran los centros educativos públicos andaluces debido a la "falta de climatización, especialmente durante las olas de calor, que cada año afectan con más intensidad al alumnado y al profesorado".

Según ha informado IU en una nota, Sebastián Pérez ha alertado que el Gobierno andaluz del PP "está incumpliendo de forma sistemática" la Ley de Bioclimatización de los centros educativos, a pesar de que "se trata de una norma obligatoria y necesaria ante las elevadas temperaturas que sufre Andalucía".

"No estamos hablando de un capricho. Es un tema de salud pública. Los centros no están preparados, y eso pone en peligro a nuestros niños y niñas, así como al personal docente", según ha señalado Pérez, quien ha avisado que, "ante la inacción de la Junta de Andalucía, son los propios centros, las AMPA y los ayuntamientos los que están teniendo que asumir unos costes que no les corresponden", de forma que "las familias y los municipios están cubriendo con sus propios recursos lo que debería garantizar el Gobierno andaluz del PP. Esto es inaceptable".

Por su parte, Miguel Villa ha aludido al "incumplimiento flagrante de la Junta, también en Lucena, donde, de los diez colegios del municipio, más los de Jauja y Las Navas, solo uno (el CEIP El Prado) cuenta con un sistema financiado por la Junta". Un sistema, además, "que requiere un mantenimiento que el Gobierno andaluz ha trasladado a los ayuntamientos sin aportar los recursos necesarios".

El portavoz municipal ha afirmado que en centros como el CEIP Antonio Machado "la climatización es prácticamente inexistente", pues "solo tres espacios tienen refrigeración", en este caso "algunas aulas de Infantil, la sala de profesores y el salón de actos, y aún así, cuando se conectan a la vez los equipos, salta la luz porque la instalación eléctrica no da más de sí", y "este problema se repite por toda la ciudad", según ha lamentado.