IU entiende que deberán "cumplirse" los pasos "oportunos y correctos" de la judicatura en relación a Griñán

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha señalado este miércoles que entiende que "lo que toque" en la "secuencia procesal" en la que está "inmerso" el expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán tras su condena en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos "deberá cumplirse", y los "pasos" que ha ido adoptando la "judicatura" al respecto son "oportunos y correctos".

Inmaculada Nieto ha realizado estas reflexiones en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz a preguntas de los periodistas sobre la posible reforma del tipo penal relativo al delito de malversación, y la manera como dicha modificación podría afectar al expresidente de la Junta, condenado a seis años y dos días de cárcel en el marco de la sentencia del procedimiento específico mediante el cual la Junta canalizó subvenciones para prejubilaciones en ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

La portavoz de Por Andalucía se ha pronunciado sobre esta cuestión, además, un día después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla haya denegado las peticiones de suspensión de pena de las defensas de ocho de los nueve condenados a prisión en dicha sentencia, entre quienes figura el citado Griñán.

La representante de Por Andalucía y de IU ha indicado que por parte de su organización política "no queremos ser comentaristas de cada paso de un procedimiento judicial", si bien ha apostillado que "lo que toque para la secuencia procesal en la que está inmerso el señor Griñán deberá cumplirse, y así lo han dictaminado los jueces".

"Y sobre ese tema no tenemos más nada que añadir que lo que ya le hemos reiterado de lo que son las responsabilidades políticas, de lo que nuestro grupo considera que debería estar haciéndose para impedir a futuro que cosas así sucedieran, de lo que nos preocupa que no se hayan tomado las medidas adecuadas para evitarlo", ha continuado Inmaculada Nieto antes de agregar, en relación a la situación concreta de Griñán, que "los pasos están dados por la judicatura, y nos parecen los oportunos y correctos, y no tenemos más nada que valorar sobre ello".

DELITO DE MALVERSACIÓN

Por otro lado, sobre la posible reforma del delito de malversación, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha indicado que lo que el grupo de Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados es "una proposición de ley para la modificación del delito de sedición", y "no hay sobre la mesa ninguna propuesta oficial de modificación de ese delito", en relación al de malversación.

"Si la hubiera en la tramitación parlamentaria, evidentemente se estudiaría como cualquiera otra y se verían los pros y los contras de la misma para tener una posición como grupo que sea la que, a nuestro entender, resulte más beneficiosa", ha añadido Inmaculada Nieto para concluir.