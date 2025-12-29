IU exige medidas contra los cortes de luz en el distrito Norte de Granada capital

Archivo - Imagen de archivo de un encierro por los cortes de luz de la zona norte - DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA - Archivo

GRANADA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida, a través de su coportavoz en Granada, Teresa Heredia, ha demandado a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que intervenga de forma decidida para solucionar los "continuos" cortes de electricidad que afectan a barrios de la capital granadina, especialmente en el distrito Norte, un llamamiento que ha hecho extensivo a la Junta de Andalucía.

"Es inadmisible que se sigan produciendo estos cortes de suministro sin que el Ayuntamiento se plante ante Endesa, para exigirle que tome las medidas oportunas para acabar con este grave incumplimiento de sus obligaciones como compañía distribuidora, que además cuenta con la exclusividad de este negocio en Andalucía", ha indicado Heredia en una nota de prensa de IU.

Los cortes de electricidad continúan, el último la pasada Nochebuena, "dejando sin luz" a Cartuja, La Paz y Casería de Montijo, han detallado desde la coalición de izquierdas, y "son una vulneración de los derechos como consumidores de los cientos de familias afectadas que religiosamente pagan la factura de la luz recibiendo a cambio un servicio nefasto".

El problema de los cortes de luz afecta a toda la población, pero, según han abundado desde IU, "es especialmente dramático para las personas que dependen del fluido eléctrico para su salud y las que, por tener movilidad reducida, necesitan hacer uso de los ascensores".

Para la formación de izquierdas, "si los barrios afectados fuesen otros que no estuvieran" en el distrito Norte, el Ayuntamiento de la capital habría "tomado cartas en el asunto y el problema estaría hace tiempo solucionado".

Según IU, la actitud de la Junta y el Ayuntamiento sobre este tema genera "ciudadanas de primera y de segunda en la ciudad, donde algunas no tienen derecho a vivir con dignidad y se les castiga por una fama inmerecida".