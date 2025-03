IU insta a Moreno a priorizar las "necesidades" de "millones de andaluces" en vez de "mirar a Feijóo y al PP" nacional

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Izquierda Unida (IU) Andalucía ha realizado este lunes un llamamiento al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), para que "deje de mirar" al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y a los "intereses" del PP, y priorice las "necesidades materiales de vida" de "millones de andaluces".

Así lo ha venido a trasladar el responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha criticado la "actitud" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en relación a la propuesta de "condonación de la deuda" autonómica que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las comunidades de régimen común, incluida Andalucía, y ante la que el Ejecutivo del PP-A se ha posicionado en contra.

El dirigente de IU ha denunciado que "la actitud de Moreno y del PP" andaluz "sólo se entiende" por parte "de quien, cuando tiene que elegir entre el PP y Andalucía, elige el PP", y "cuando tiene que elegir entre los intereses de Feijóo y de Andalucía, elige los de Feijóo", y los de "una minoría" en vez de "los de la mayoría social andaluza", ha abundado.

"Nadie en esta tierra entiende que cuando alguien te ofrece la oportunidad de reducir tu deuda, cuando a una familia se le ofrece la oportunidad de reducir claramente su hipoteca, esta medida se rechace", ha afirmado Sánchez Rufo.

Ha agregado que "no lo entendemos nosotros en Izquierda Unida, pero desde luego" tampoco "quienes están en una lista de espera en la sanidad pública, ni los miles de jóvenes de nuestra tierra que no pueden iniciar un proyecto vital de vida autónomo porque no pueden acceder a una vivienda pública", ni quienes "esperan ser atendidos en el sistema de dependencia" o "necesitan un empleo", ha continuado.

En ese punto, el dirigente de IU Andalucía ha emplazado a Juanma Moreno a que "deje de mirar a Feijóo" y "a los intereses del Partido Popular en el resto de España", así como a que "deje de ser el manijero de los intereses de minorías especulativas que vienen a esta tierra a hacer un negocio", y que "empiece a mirar a los ojos de millones de andaluces que merecen y necesitan un presidente y un gobierno andaluz que ponga en marcha políticas que defiendan sus necesidades materiales de vida, y que haga de esta tierra una tierra en la que se viva mejor", ha finalizado Rafael Sánchez Rufo.