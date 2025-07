IU llevará al Congreso una iniciativa para "derogar" leyes que Montoro "vendía, prostituyendo la Hacienda pública"

CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario va a presentar una iniciativa "para derogar varias de las leyes" promovidas en su día por el que fuera ministro de Hacienda con el anterior Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, y que éste "vendía, prostituyendo a la Hacienda pública, que es lo que hacía el señor Montoro".

Según ha explicado Santiago en rueda de prensa en la sede provincial de IU en Córdoba, ha sido "a petición de distintos ayuntamientos de Córdoba, especialmente gracias al trabajo que han hecho los alcaldes y los equipos municipales de IU", por lo que llevará dicha iniciativa al Congreso.

En concreto, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso defenderá que "se elimine, de inmediato", todo "lo relativo a los impedimentos de las tasas de reposición municipal", y "toda la normativa que impide la utilización de los remanentes de los ayuntamientos para inversiones o para gastos corrientes".

Ello se sumará a la solicitud que "ha presentado ya" su grupo parlamentario de que se constituya "una comisión de investigación de los delitos de corrupción cometidos por este ministro y su equipo, una auténtica organización criminal incrustada en el Ministerio de Hacienda".

Junto a ello, el portavoz de IU en el Congreso ha avanzado que su grupo parlamentario pretende "examinar también si todas estas normativas, que tanto daño han hecho a los ayuntamientos, se aprobaron a cambio de dádivas o de cualquier tipo de beneficio o interés particular".

BALANCE

Santiago ha hecho estas declaraciones tras presentar un balance de la labor que "la Oficina Parlamentaria de Izquierda Unida y de Sumar en Córdoba ha realizado en estos últimos dos años", y que es fruto de "un trabajo muy pegado al terreno, muy en contacto con las organizaciones sociales, sindicatos, el tejido económico, empresarios y cooperativas de toda la provincia".

Así, según ha señalado, "en este tiempo nos hemos reunido con más de 100 colectivos de estas distintas categorías. Más de 1.000 personas han mantenido encuentros con la Oficina Parlamentaria y, resultado de eso ha sido la presentación en el Congreso de los Diputados de cuatro proposiciones no de ley (PNL), dos solicitudes de datos y más de 45 iniciativas sobre la provincia".

También han "organizado jornadas parlamentarias a iniciativa de distintos colectivos", por ejemplo respecto a las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica, y han trabajado respecto a "17 bloques distintos, en primer lugar dando prioridad a todo lo relativo a la gestión del agua, a la falta de agua, a la contaminación del agua, especialmente en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, y todos los problemas relacionados con el embalse de La Colada".

Igualmente, han "abordado las distintas problemáticas del campo en la provincia de Córdoba, relacionadas con coyunturas que ha habido en cada momento en estos dos años y que han afectado de una forma u otra la producción, ya sea por la sequía o por enfermedades", habiendo sacado "adelante en el Congreso de los Diputados una iniciativa para la declaración del olivar de montaña de especial protección", además de "avanzar en el reconocimiento de la calidad" del aceite que produce.

Junto a ello, según el balance presentado por Santiago, han "trabajado en materia de empleo, siempre protegiendo el empleo existente en la provincia, desgraciadamente afectado por las deslocalizaciones", a la vez que se han ocupado de "los problemas medioambientales" y la mala situación de diversas carreteras, defendiendo a la vez la apuesta de IU por "el tren de cercanías", para "mejorar las condiciones de los tramos de media distancia", teniendo en cuenta que "Córdoba es de las pocas provincias de España que no tiene una red de cercanías como tal".

También se ha preocupado Santiago en estos dos años por la situación de la Guardia Civil en la provicia, y por la base militar de Cerro Muriano, a la vez que ha "trabajado con lo relativo al cementerio nuclear de El Cabril", atendiendo, igualmente, "cuestiones relativas a memoria democrática", como "las exhumaciones de los cementerios, pendientes en muchos casos", y "para acabar con reminiscencias todavía del franquismo que existen en la provincia".

INDUSTRIA NO ARMAMENTÍSTICA

En el marco de su balance, Santiago ha señalado que IU busca para Córdoba inversiones alternativas a la que representa la industria armamentística, pues, en los últimos años parece que "la única forma de desarrollo industrial de la provincia de Córdoba" es el vinculado a la referida industria armamentística".

Ante ello, Santiago ha argumentado que "la industria de armamentos requiere inversiones muy grandes que no redundan en la creación de puestos de trabajo. De hecho, es una de las industrias que crea menos puestos de trabajo en relación al dinero invertido y, por eso, aparte de las consecuencias éticas que tiene", a Córdoba no le conviene, desde el punto de vista del empleo, este tipo de empresas.

Además, según ha recordado, "estamos tramitando en el Congreso de los Diputados una ley para prohibir la compra y venta de materiales susceptibles de utilización militar con Israel, y no puede ser que haya empresas en nuestro país y aquí en Córdoba que estén fabricando material de defensa con licencias y patentes, es decir, haciendo llegar dinero para que continúe y se intensifique el genocidio del pueblo palestino", y "eso no es aceptable", y en este caso, "no por una posición ética que mantiene IU", sino que "no es aceptable porque lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia" con "cuatro resoluciones diferentes".