IU "peleará" contra movimientos que busquen "excluirla y romper la unidad": "Adelante no es Adelante sin Podemos e IU"

Censura el "intento" de Teresa Rodríguez de "controlar" la marca de la confluencia para futuras convocatorias electorales

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU Andalucía asegura que "peleará sin descanso" contra todos los movimientos que busquen "excluirla y romper la unidad" que representa la confluencia Adelante Andalucía, al tiempo que ha recalcado que Adelante Andalucía "no es Adelante Andalucía sin Podemos Andalucía e IU Andalucía", una idea que ya puso sobre la mesa hace días el líder andaluz de esta coalición de izquierdas, Toni Valero.

Fuentes de cercanas a la dirección de IU han explicado a Europa Press que entienden que el hecho de que Adelante no sea Adelante si no están dentro las dos formaciones mayoritarias que la fundaron "no es un debate jurídico, sino político".

"Vamos a pelear sin descanso contra todos los movimientos que busquen excluirnos y romper la unidad", garantiza el entorno de Toni Valero, que matiza que esto es así no por IU sino porque Andalucía lo necesita al tener "un gobierno de tres derechas que desmonta sus servicios públicos y vuelve a un modelo económico basado en el ladrillo y la especulación financiera".

Desde la formación de Valero avisan de que las actuaciones "al margen" de los mecanismos democráticos de los que se ha dotado la confluencia o bien la "apropiación" por una de las partes de la marca electoral Adelante Andalucía "dificultan la unidad de la izquierda andaluza", todo porque lamentan que, a pesar de sus reiteradas reclamaciones, la dirigente de Anticapitalistas y exlíder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, no ha retirado del registro de partidos políticos del Ministerio del Interior la marca Adelante Andalucía dado que es quien "tiene los poderes de este partido instrumental".

Si bien IU ha planteado ahora públicamente esa exigencia a Rodríguez, recuerdan desde sus filas que llevan meses haciendo llamamientos a la responsabilidad pero que lo han hecho "de manera discreta para no dañar nuestra propia casa política". No obstante, insisten en que no pueden mirar a otro lado porque creen que intentan "controlar" la marca "para futuras convocatorias electorales generales, para competir con Unidas Podemos; autonómicas, para hacer las listas sin tener que contar con las bases del resto de socios; y municipales, para permitir o no permitir el uso de la marca en función de las alianzas locales".

En cualquier caso, remarcan las fuentes el respeto que siempre ha demostrado IU en cuanto a las cuestiones internas de otras fuerzas políticas y, al hilo de la inclusión de Anticapitalistas Andalucía en la confluencia, sostienen que "todo el mundo tiene espacio en Adelante, siempre y cuando se respete el principio de democracia interna y participación".

"Necesitamos hacer un ejercicio honesto de ética política, reconociendo el peso de las organizaciones y respetando unas reglas del juego transparentes", añaden después de que la formación de la que es referente Teresa Rodríguez fuera incluida en Adelante "de un día para otro". IU pidió tiempo para ver esta propuesta en sus órganos pero finalmente se decidió en una reunión del grupo motor en la que no votó.

"EL ENEMIGO NO ESTÁ EN MADRID"

No obstante, a pesar de estas diferencias con sus socios fundadores, desde IU siguen defendiendo que la confluencia tiene que seguir creciendo y fortaleciéndose, porque están convencidos de que "es posible un proyecto común en el que todo el mundo se sienta representado y en el que existan mecanismos de participación democrática para que la militancia de todos los municipios de Andalucía pueda decidir el futuro de Adelante".

Cree el entorno de Toni Valero que hay que retomar la iniciativa política "porque es lo que Andalucía necesita", mientras incide en que "se equivocan quienes creen que el enemigo está en Madrid: Nuestros compañeros de Unidas Podemos en el Congreso y en el Consejo de Ministros están peleando para sacar adelantes medidas de las que se benefician decenas de miles de andaluces".

"El enemigo a batir está gobernando Andalucía, con el apoyo de la ultraderecha, y necesitamos de todo nuestra inteligencia y entusiasmo para conseguir expulsarlos de la Junta", han zanjado las referidas fuentes.