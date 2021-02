IU y Podemos llevarán a los juzgados al alcalde de Córdoba y la edil de Servicios Sociales si no dimite o es cesada

CÓRDOBA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba han advertido este lunes de que "si en un tiempo prudencial" la concejal de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), no dimite, o es el alcalde, José María Bellido (PP), quien no la cesa, "la situación de ilegalidad en la que se encuentra la edil de la formación naranja podría acabar en los tribunales".

En una rueda de prensa, el portavoz de IU, Pedro García, y la de Podemos, Cristina Pedrajas, han apuntado a "una solución judicial ante el hecho de que Timoteo esté cobrando como concejal, por un lado, y como procuradora, por otro, sin que haya mediado de por medio la compatibilidad del Pleno", que, "en cualquier caso, no la hubiera obtenido jamás", en palabras de García.

El líder de IU ha calificado la situación de "vergonzante y surrealista" que "desde que se dio a conocer la situación el pasado jueves, en el Pleno, hayan transcurrido cuatro días, contando con hoy, lunes, y ni ella ha dimitido ni el alcalde la ha cesado, cuando lo que está ocurriendo es evidente y de perogrullo".

Y es que, en opinión de García, "no hay lugar a dudas desde el punto de vista jurídico sobre este caso y no hay margen para informes por parte de nadie desde el punto de vista administrativo". "Timoteo ha cobrado dos salarios sin tener la compatibilidad del Pleno, ejerciendo una profesión compatible con la actividad pública, pero sin el visto bueno plenario, y no entendemos cómo Bellido no la ha cesado ya", ha remarcado.

Según ha aseverado García, "es un ejemplo de cómo en esta casa se baja la cabeza y la falta de transparencia y de ética la suplen con esperar a dejar pasar el tiempo y ver si suena la flauta o que aparezca un informe al que aferrarse".

Por ello, el edil ha advertido de que "en breve, desde IU se va a trabajar en la vía jurídica, llevando el tema a los juzgados, primero contra el alcalde por ser cómplice y, segundo contra la delegada, que comete dos irregularidades".

Una actuación que sería "conjunta" con Podemos, tal y como ha avanzado ya la portavoz de la formación morada, quien ha manifestado que no salen "del asombro al no haberse producido pronunciamiento alguno desde el pasado jueves", algo que, a su juicio, "aporta una imagen denigrada de la clase política por situaciones que se permiten y acaban siendo habituales, pero al menos nosotros exponemos a la luz pública para que la ciudadanía lo conozca".

"FALTA DE ÉTICA QUE RAYA LA ILEGALIDAD"

Según Pedrajas, "la concejal de Cs ha afirmado creer que estaba actuando dentro de la Ley al habérselo comunicado al secretario del Pleno y que éste le contestara que podía, siempre y cuando no tuviera causas contra el Ayuntamiento durante el mandato".

Sin embargo, "hay un matiz importante en todo esto, ¿no ir en contra de la Corporación municipal incluye a las personas en situación difícil que acuden a los Servicios Sociales a pedir ayuda?", ha cuestionado.

Al hilo, ha expresado que "se da el caso que Timoteo ayuda a empresas que buscan embargar o lograr la devolución de electrodomésticos impagados", al tiempo que "en su bufete se maneja información reservada de usuarios de Servicios Sociales, lo que supone falta de ética que raya la ilegalidad".

En opinión de Pedrajas, "la situación de Timoteo sería como si se pusiera al frente de Infraestructuras o de Urbanismo como delegado a un constructor cuya empresa va a participar en las licitaciones de obra municipales contando para ello con información privilegiada".

En su caso concreto, Pedrajas ha informado de que ella solicitó "la compatibilidad para ejercer al 50% como edil y como docente" y se le dijo que "no era compatible".

De igual modo, ha apuntado que "a lo largo de estos dos años se han resuelto las situaciones particulares" de la delegada de Reactivación Económica e Innovación, Blanca Torrent (PP), y del edil de Recursos Humanos, Salud Laboral e Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano (PP).

"No es comprensible la situación de Timoteo y no nos podemos creer que en estos dos años, el alcalde, que es quien la pone y la tiene que quitar, no supiera nada al respecto", ha apostillado la concejal, quien ha dado la opción a que "por honestidad y coherencia, Eva Timoteo dimita antes de ser cesada". "En caso contrario, Podemos se unirá a las denuncias de IU", ha enfatizado.