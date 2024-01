IU se volcará para que el próximo 28F sea "un hito en la legislatura" que marque el "declive" del Gobierno del PP-A

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) se va a "volcar" en la tradicional manifestación que se convoca cada año con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, para que dicha fecha sea "un hito en la legislatura" de la comunidad que marque "el declive definitivo" del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A).

Así lo ha indicado el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, durante su intervención ante la Coordinadora Andaluza de la federación de izquierdas, reunida este sábado, y al defender su informe político.

El también diputado nacional de Sumar por Málaga en el Congreso ha sostenido que este próximo 28F "debe ser un hito en la legislatura marcando el declive definitivo de un gobierno andaluz en manos de la derecha", desde la premisa de que en las pasadas elecciones generales del 23 de julio ya se atisbó "que la derecha había tocado techo".

"Es momento de que las fuerzas progresistas pasen a la ofensiva y vayan generando expectativas de un cambio político en nuestra tierra", ha aseverado Toni Valero para subrayar a continuación que "el 28F debe ser una oportunidad para que se exprese la fuerza de un tejido social andaluz firmemente comprometido y arraigado", y para avisar de que "desde IU-CA nos vamos a volcar en dicha manifestación para que sea un éxito desde cada municipio".

De igual modo, Toni Valero ha apuntado que los "movimientos sociales" con los que colabora IU "en cada conflicto y territorio deben sentirse interpelados y sus demandas deben ser protagonistas ese día", al igual que "la militancia de IU-CA, curtida y conocedora de lo que nos jugamos, debe estar a la altura, como en tantas otras ocasiones, y jugar su papel en la difusión y preparación de la manifestación".

"Y allí no puede faltar nadie, porque si Andalucía está en movimiento comienza la quiebra del gobierno de la derecha", ha sentenciado Toni Valero, que en la defensa de su informe político ha reprochado que "la derecha andaluza quiere resignificar el andalucismo desvinculándolo de las históricas y presentes aspiraciones de justicia social".

De esta forma, el Ejecutivo de Moreno "utiliza la bandera andaluza para confrontar con el Gobierno central y para oponerse a Cataluña bajo una pretendida defensa de la igualdad", según ha manifestado el dirigente de IU, que ha advertido de que el "proyecto" que la Junta "lleva a la práctica supone un vaciamiento competencial del autogobierno por la vía de los hechos y una traición al espíritu del Estatuto de Autonomía".

Además, ha aseverado que el PP es "baluarte de un nacionalismo españolista y centralista que no se cree la plurinacionalidad del Estado ni la realidad nacional andaluza".

"LA PÉSIMA GESTIÓN DEL GOBIERNO ANDALUZ HACE AGUAS"

Por otro lado, Valero ha aseverado que "la pésima gestión del Gobierno andaluz hace aguas", y el "gran fracaso" del Ejecutivo de Juanma Moreno "queda bien reflejado en el aumento de las listas de espera" sanitarias "a la par que se producen transferencias históricas de dinero público a clínicas privadas".

Además, el líder de IU en Andalucía ha criticado que el Gobierno del PP-A es "una oportunidad perdida" para esta comunidad, porque "en lugar de invertir recursos en fortalecer el Estado del bienestar se dedica a aumentar las externalizaciones, a regalar privilegios fiscales a las grandes fortunas y envolverse en propaganda".

"Moreno Bonilla vive en su festival permanente de los Grammy, ajeno a la realidad y vendiendo humo", ha denunciado también Toni Valero, que ha lamentado que "una décima parte" de la población andaluza padece "pobreza severa" --la que "afecta a personas que viven en hogares con ingresos menores a 560 euros al mes"--, según el último informe de la Red Europea Contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Además, Toni Valero ha cargado contra el "recorte en los servicios públicos", que "ahonda en la fractura social y territorial", y ha advertido de que "el desmantelamiento de servicios públicos y el recorte en ayudas sociales están profundizando la brecha entre el mundo rural y las ciudades".

El diputado de Sumar por Málaga ha agregado que desde IU-CA apuestan "por afrontar las desigualdades y las incertidumbres de nuestra época edificando un Estado protector mediante el fortalecimiento de los sistemas de provisión social", y ha criticado que, frente a ello, el Gobierno "neoliberal" de Moreno "sigue anclado en su ortodoxia del 'sálvese quien pueda'", y "así se expresa con toda la crudeza en las políticas sanitarias, en la falta de ayudas sociales y en las políticas educativas".

De igual modo, Toni Valero ha criticado en su informe político la gestión "absolutamente irresponsable" que, a su juicio, está acometiendo el Gobierno de Moreno en relación al "bien más preciado para la vida, el agua" en el actual contexto marcado por "la peor sequía desde que hay referencias históricas", en el que "hay que cambiar el modelo de desarrollo para adecuarlo a la emergencia climática porque vamos al colapso del sector agrícola en muchas comarcas y a las restricciones masivas de agua a las poblaciones con el consiguiente impacto en actividades económicas fundamentales como el turismo", según ha defendido el dirigente de IU.

Valero ha censurado también ante la Coordinadora Andaluza de IU la "actitud victimista" del presidente de la Junta y su "confrontación con el Gobierno central a cuenta de la financiación autonómica" y, frente a ello, ha llamado "dotar de empuje popular desde la calle a una agenda de gobierno progresista" en España desde Andalucía, que, en su opinión, "demanda políticas que garanticen la cohesión territorial, la cohesión social y el cambio de modelo productivo que entroncan con las soluciones a sus problemas estructurales así como con un nuevo país".

MENSAJES AL GOBIERNO

También ha abogado por que el Gobierno de Pedro Sánchez atienda "la difícil situación del campo andaluz, muy especialmente de aquellos pequeños y medianos productores del sector del olivar y el viñedo", que "necesitan unas ayudas extraordinarias para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, la inflación y la sequía", y ha avanzado que "desde IU-CA vamos a trasladar al Gobierno iniciativas que promuevan la agricultura social y familiar por su capacidad de arraigar a la población al territorio y por su contribución a la seguridad alimentaria".

Además, Toni Valero ha llamado a "reabrir líneas férreas cerradas, incrementar las líneas de cercanías, mejorar los servicios de los trenes regionales y acabar con los desiertos ferroviarios en los que se encuentran muchas comarcas andaluzas", y ha considerado que la actual legislatura tiene que "continuar" la línea de "mayores inversiones para el tren público que vertebra el territorio y no tanto para la alta velocidad".

Del mismo modo, ha reafirmado la reclamación de IU para que Andalucía asuma "la gestión de los trenes de cercanías", y que el Gobierno andaluz "pida dicha gestión sin ambages ni excusas".

Finalmente, Toni Valero ha aludido a la proposición no de ley (PNL) que Sumar ha registrado para que "el Congreso de los Diputados brinde el reconocimiento que merece a Manuel José García Caparrós" y éste "sea tratado como víctima del franquismo", porque la Transición "no fue un proceso pacífico ni obra de 'grandes hombres'", sino "un proceso en el que el Estado franquista y fuerzas paramilitares ultraderechistas sembraron el terror", según ha opinado el dirigente de IU antes de concluir que "sin el empuje popular de personas anónimas, como en su momento Caparrós, no se habría roto el guion que tenía establecida una democracia restringida".