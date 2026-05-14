La izquierda carga en bloque contra la denuncia del PP-A pidiendo "prohibir" letras de carnaval el día de reflexión

Archivo - Imagen de DSAS3, de Jesús Bienvenido, durante el carnaval de Cádiz, una de las comparsas participantes en el acto 'Carnaval de Primavera' que se celebra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

PSOE-A y Por Andalucía han criticado este jueves la denuncia interpuesta por el PP-A a la Junta Electoral de Zona de Sevilla pidiendo "prohibir repertorios con letras con alusiones políticas" a los coros, chirigotas y comparsas que participan este sábado, 16 de mayo, en el acto 'Carnaval de Primavera' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Los populares han señalado que las letras "que ejercen la legítima crítica política hacia diversos espectros" podrían vulnerar el artículo 50 de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg) al celebrarse el acto durante el día de reflexión previo a las elecciones del 17 de mayo.

Asimismo, en el escrito han pedido que se remita por parte del Ayuntamiento sevillano el nombre de "las delegaciones y personas responsables de dicho acto, para su posible individualización de la responsabilidad en caso de ignorase la advertencia".

Por el momento, la Junta Electoral de Zona de Sevilla no ha acordado acerca de la denuncia a la espera de la alegación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

En una entrevista en Canal Sur Radio, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, ha aseverado este jueves que "los carnavales van de esto", de ir "contra la gestión de todo el mundo", y que "se ríen de todo", tras lo que ha reivindicado la "libertad de expresión".

Por su parte, desde Por Andalucía han calificado la denuncia del PP-A como "el mayor ataque que ha sufrido el carnaval de Cádiz desde el franquismo" y ha pedido a los populares que retiren el escrito.

"¿Qué será lo próximo? ¿Censurar libros? ¿Películas?", han indicado desde la coalición a través de una nota en la que alertan de una "deriva muy peligrosa contra la libertad de expresión y la creación artística".

A las críticas también se ha unido el candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, quien ha pedido a los miembros del PP de Cádiz que "se posicionen a favor del carnaval".

"Ellos, si pudieran, prohibirían el carnaval, prohibirían el falla, prohibirían las agrupaciones en las calles. Por ahora no pueden, evidentemente, pero ya se les ve la patita, como han intentado prohibir unas coplas de carnaval este sábado", ha señalado en una atención a los medios.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra tiene previsto celebrar este sábado a las 17,00 horas 'Carnaval de Primavera', un acto en el que van a participar el coro 'El Sindicato', la comparsa 'Dsas3', la chirigota 'Una chirigota en teoría' y la comparsa 'Las Jorobadas'.