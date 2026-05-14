José Ignacio García (Adelante) responde este jueves a las preguntas de los ciudadanos a través de sus redes sociales

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios tras el debate celebrado en Canal Sur. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha lanzado una iniciativa para responder a las preguntas de la ciudadanía en un acto online este jueves, 14 de mayo, apenas unos días antes de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Según ha indicado el partido en una nota, a partir de las 22,00 horas bajo el lema '¿Tienes dudas con tu voto? Pregunta lo que quieras al candidato', García contestará "sin filtros" a las preguntas que los usuarios formulen a través de las redes sociales en su perfil oficial en Instagram.

Desde la formación han enmarcado la propuesta dentro de la intención de "acercar la política a la gente mediante un formato directo, transparente y participativo".

En esta línea, han destacado que este formato "rompe con los esquemas tradicionales de campaña y refleja el carácter cercano y accesible" de José Ignacio García, así como la voluntad de "construir una política más abierta y conectada con la ciudadanía".

"El objetivo es que la gente pueda preguntar con total libertad, sin guiones y sin intermediarios. Queremos una campaña donde la ciudadanía participe de verdad y pueda escuchar respuestas claras y directas", han indicado desde Adelante.



