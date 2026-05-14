Moreno afea al PSOE-A "utilización política" de los cribados: "Hay una condena por lo mismo con Montero de consejera"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha criticado este jueves la "utilización partidista" que el PSOE-A está haciendo del fallo en los cribados del cáncer de mama durante la campaña por las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha manifestado que con "absoluta honestidad", considera que su gobierno ha dado suficientes "explicaciones" sobre la crisis del cribado, y se ha referido al hecho de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido condenado por la muerte de una mujer de cáncer por fallos en el protocolo de cribados en 2011, cuando gobernaba el PSOE-A.

Concretamente, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Primera Instancia de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con 178.000 euros a los familiares de una mujer fallecida de cáncer a los 54 años de edad por fallos en el protocolo de información de las pruebas de cribado tras ser tratada en el Hospital Virgen Macarena desde el año 2011, cuando la Consejería de Salud estaba liderada por María Jesús Montero, actual secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta.

"Exactamente por lo mismo que a mí me acusan, y como ésta hay varias, esta es una porque ha salido la condena por parte del tribunal", ha señalado Juanma Moreno, quien ha indicado que "en los sistemas sanitarios se producen errores".

Ha señalado que su gobierno ha hecho lo que había "que hacer, pedir perdón, rápidamente ponerle una solución y, en apenas dos meses, se llamó una por una a todas esas mujeres, se les hicieron las nuevas pruebas y un seguimiento a todas ellas", mientras que se ha puesto en marcha "un plan para que no volviera a suceder".

Ha indicado que desde el SAS le trasladan "que no hay ninguna fallecida" y ha apelado a la Ley de protección de datos, que es "muy estricta", para no dar información especialmente de los expedientes clínicos de las personas, que "son sagrados".

"Se ha hecho una utilización política que yo creo que ha sido tan descarnada y tan descarada, que ha sido negativa, en este caso, para quien lo ha promovido", ha indicado, afirmando que ha sido el PSOE-A "con absoluta claridad y descaro".



